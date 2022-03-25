吉利汽車造手機初期投入200億　年薪516萬招「IT頂尖人才」

▲大陸吉利控股集團以造車為主業。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸吉利汽車董事長李書福成立湖北星紀時代科技公司，跨界投入智慧手機製造，為了網羅頂尖人才加入，該公司招聘資訊顯示，兩大股東李書福與沈子瑜「初期投入50億元人民幣（約200億元新台幣）」。據悉，最高薪資的職務為安卓技術專家或短距通信專家等，月薪按最高薪8萬元人民幣（約34.4萬元新台幣）計算，年領15個月可達120萬元人民幣（約516萬元新台幣）。

▲吉利集團董事長李書福。（圖／CFP）

《21世紀經濟報導》指出，星紀時代成立於2021年9月，註冊資本7.15億元（人民幣，下同）。星紀時代的招聘為其兄弟企業寰福科技上海分公司負責，寰福科技更為人熟知的名字為「億咖通」，大股東李書福持股70%，董事長沈子瑜持股30%。

星紀時代招聘資訊顯示，熱招職位有316個，主要分布在上海、武漢、成都。上海招聘人數最多，職缺有231個，多為前端工程師、射頻測試工程師等研發相關人員以及公關總監、績效經理等對外溝通的部門也放在上海。

武漢則被認為是星紀時代的大本營，53個職缺集中在生產端，包括線長、AR眼鏡質量工程師等，據內部人士透露，星紀時代正在武漢建設硬體測試實驗室。

從薪資上來看，很多職缺都開出15薪（年領15個月）。包括資安經理、安卓技術專家或短距通信專家等，粗估年薪區間在35萬元人民幣至120萬元人民幣。