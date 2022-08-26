退休長輩再就業！　陸老年人才網提供81個職缺...最低月薪1.32K

▲大陸人口老化趨勢持續上升，退休銀髮族出現再就業需求。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸「老年人才網」24日正式上線，提供81個在北京的職缺，包括養老機構院長、養老銷售、醫務社工、護士、養老客服等，月薪平均在3000元人民幣至30000元（約1.32萬元新台幣至13.2萬元新台幣）不等。

▲鼓勵退休老年人再就業，老年人力招聘網站媒合有意願者。（圖／翻攝中國老年人才網）

《每日經濟新聞》報導，在一則麥當勞服務員招聘需求中可以看到，北京一間麥當勞可招收退休人員做服務員，要求女50歲、男60歲以上（需要退休證），實行彈性工作制，每周上4到5天班，每天4至8小時，每月工資在1800／3500元人民幣（約7920／15400元新台幣）。

數據顯示，截至2021年，大陸60歲及以上人口逾2.67億，佔全國人口總數的18.9%，其中，60歲到69歲的低齡老年人口佔60歲及以上老年人口的半數以上。而這群較「年輕」的退休族群，部分仍有意願投入職場工作。

進入《中國老年人才網》求職區可以發現，現階段已有約1000則求職貼文，年齡多介於40至50歲，求職者需填寫求職意向、地點、性別、年齡、學歷、工作經歷、教育經歷等，便於企業或招聘人員媒合參考。

