農機補助起跑！電動與碳匯農機補助加碼「最高提升到1／2」

▲今年度農機補助起跑，農委會並針對電動與碳匯農機補助加碼。（圖／農委會提供）

記者許敏溶／台北報導

為紓解農村缺工，強化台灣農產業競爭力，農委會農糧署持續輔導農友購置農業普遍需求農業機械，今（112年）年度農機補助也將起跑，農委會表示，從2月20日起至10月10日止，分三階段受理農友申請，並提高電動農機補助比例為1/2及鼓勵購置碳匯農機，降低農業生產碳排放與增加農地土壤碳匯，協助農業淨零排放重要政策達標。

農糧署持續輔導農友購置農業普遍需求的農業機械，擴大推動省工農業機械、新研發農機、農事服務機械、農噴無人機、引進省工農機及碳匯農機等6項補助措施，而農機補助措施自108年起擴大推動，蔡總統在同年10月份宣布補助農事服務機械，從106年至111年，已輔導農友購置各型農機約18.3萬台，節省農業勞動力超過80萬人日，以及外溢周邊產業產值超過120億元，降低投入農業機械化門檻，深獲農友支持。

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農糧署指出，農機補助從2月20日起，分三階段受理農友申請省工農業機械與新研發農機補助措施，由基層農會受理農友申請，農事服務機械、農噴無人機、引進省工農機及碳匯農機等補助措施由農糧署各區分署受理，一般燃油農機以補助三分之一為原則，提高電動農機補助比例為二分之一，鼓勵農友踴躍採用，並納入具碳匯效益之農機具補助，如友善環境的乘坐式水田除草機、具節水效益的雷射自動整平器等。

農糧署進一步指出，為保障各地農友接受補助權利，農機補助分階段受理，受理期間分別為2月20日至4月10日止、5月20日至7月10日止及8月20日至10月10日止等3階段，各階段截止將排定補助優先順序，再通知農友購買農機，農友最遲要在今年11月30日前完成購置並申領補助款，才可順利完成核銷。