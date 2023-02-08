獨／台中房仲變租屋蟑螂！欠11萬還嗆聲　房東出招「整街丟傳單」

記者許權毅／台中報導

台中潭子一所房仲、室內設計行，遭房東指控長期拖欠租金，去年9月至今欠款11萬多，陸續僅還了少數租金後，開始消失拒接電話，雙方多次調解不成，負責人莊姓夫妻還稱「找總統來也沒用！」讓房東賴小姐相當頭痛，直言「欠錢的最大？」甚至決定祭出狠招，狂發「欠租金不還」的傳單給街坊鄰居，事情迅速傳開，引起許多當地人關心。莊姓夫妻出面表示，確實自己欠錢理虧，但是認為房東的作法讓自己更難生存，如今也沒有案子，雙方經調解會預計2月10日還完租金，莊表示正在籌錢，一定會還。

▲台中潭子一間不動產業者遭指控多次拖欠租金，房東遲遲收不到款項在大街上投遞「欠租金不還」的傳單。（圖／記者許權毅攝）



租屋準時繳納房租天經地義，台中一名房東賴小姐卻表示，自己位在潭子的透天近10年租給一名莊姓房仲夫妻檔，一樓被他們當成仲介跟室內設計行店面，二樓以上就是住家，總計每月2萬2000元的租金，合約上載明每月1號固定匯款。

▲▼房東賴小姐表示，租客莊先生自去年至今欠款11萬元，都只有陸續繳納一點點錢，已經相當通融。（圖／記者許權毅攝）



不料自前年開始，莊姓夫妻陸續欠款8萬9000元，多次催繳莊姓夫妻都不接電話、掛電話，搬出各種理由拖欠，對同樣是房東的賴小姐爸媽大小聲，還撂下狠話嗆「就算請總統來也一樣，沒錢就是沒錢還」最終在里長協調下繳納，對方卻在付款時直接將錢甩在桌上，讓賴小姐直言：真是社會生病了！欠錢了最大。

▲▼ 雙方合約共有2份，載明分屬住家與店面，總計每月2萬2000元房租。（圖／記者許權毅攝）



原以為欠款不會再發生，事隔數月莊姓夫妻又開始拖欠租金，陸續累積11萬4000元，賴姓房東覺得對方信用破產，乾脆祭出狠招，先是在網路上PO文，並印出傳單上頭寫明「莊XX賴XX欠租金不還」以及公司名稱，在房仲店面周圍約100公尺的街上投放傳單，三不五時就傳真「欠錢不還」到房仲店裡。賴小姐表示，就是希望給他們壓力，只有雙方知道當然最好，自已被逼到沒辦法，才要讓鄰居知道「他是這樣的人」。

▲賴姓房東秀出雙方對話，證明莊姓夫妻多次欠款，莊希望賴多給點時間，認為自己沒有生意也無法繳房租。（圖／記者許權毅攝）



莊姓夫妻出面受訪，劈頭承認「欠款就是我們不對，我們理虧」，但也認為房東發傳單讓他在潭子都不用做了，網路PO文殺傷力更大，曾經300萬工程款就要談妥，業主看到發文決定取消，都認為我們有問題。

▲▼莊姓夫妻檔出面受訪，證實雙方也在1月18日去過調解會，約定2月10日繳納租金，稱正在想辦法籌錢。（圖／記者許權毅攝）



莊太太拿出對方傳來的傳真信，自上午8點開始一連四封，無奈表示：「我們有在上個月調解了，10號會給他，我們正在想辦法籌錢，之前是因為疫情影響到，都沒辦法整筆給他，但是只要有錢就還。」賴姓房東多次指稱對方信用破產，多次拖欠，記者詢問兩人10號確定會繳款嗎？莊太太無奈地說，真的一直在籌錢，這幾天都睡不著，都在想辦法。

▲事情發生在潭子熱鬧街區，附近住戶證實有拿到傳單過，雙方糾紛街坊鄰居都知道。（圖／記者許權毅攝）



莊先生則說，都已經是10年的老租客了，確實是疫情後開始生意歸零，完全沒辦法生存，至於先前說「找誰來都沒用」是氣話，並不會這麼惡質。至於有沒有想過做別的工作賺些錢繳房租？莊表示自己右眼失明，很難去做別的工作，雙方約定2月10號繳款。

至於房東在外散佈莊姓夫妻欠款傳單，律師洪家駿表示，因房客並非公眾人物，屬於私人糾紛，確實有可能會構成妨害名譽。若是在網路上發文有租客詳細資料，如年籍資料等，可能會違反個資法。