男酒駕撞2貨車「保持捷燒剩半輛」　車子哥哥的...應訊辯：全忘了

▲▼1名無業男子開著保時捷酒駕，連撞2輛車起火燃燒，辯稱過程都忘記了。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市26歲李姓男子今(8日)凌晨5點56分左右，開著白色保時捷回家，行經太平區中山路四段與環中東路口時，連撞2輛小貨車後車子當街起火燃燒，李男及時逃下車一度想離開現場，但發現事發地旁邊剛好就是派出所和消防分隊，乾脆就不跑了，李男對於警方訊問一概辯稱「忘記了」。據了解，李男國中畢業，無業，車子是向同樣無業的哥哥借的，訊問後依違反公共危險罪嫌送辦。

據了解，李男凌晨5點多開著保時捷，沿太平區中山路四段往樹孝路方向行駛，先在路口擦撞27歲張姓男子駕駛的小貨車，失控後再撞上對向53歲陳姓男子駕駛的小貨車，李男的保時捷連撞2車後，車頭起火燃燒，幾近全毀。

李男還好在起火時逃離駕駛座，沒有受傷，附近的新平派出所獲報到場，原本要使用滅火器滅火，但火勢太大才通知消防隊，李男見警察都到場了，想跑也跑不了，酒測值0.97mg/L，2名貨車駕駛都無酒精反應，3人輕微擦傷，不用就醫。

李男一開始辯稱在友人家喝酒後要回家，後來在派出所製作筆錄又改口一切都忘記了，警方已將李男依公共危險罪依法偵辦，並調閱相關監視影像還原事發經過。