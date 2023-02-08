小三通依舊排除台商！　國台辦痛批民進黨「盡快取消人為限制」

▲台灣7日起推動小三通常態化，但入境旅客卻只有11位。（圖／記者林名揚翻攝）

記者任以芳／綜合報導

小三通在7日後將常態化執行，但適用範圍沒有擴及台商中轉，被國民黨批評是原地踏步。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（8）日指出，大陸方面都做好相關準備，「我們希望民進黨當局以民眾福祉為重，盡快取消所有人為限制，讓小三通全面護航。」

朱鳳蓮說，中共中央台辦國台辦主任宋濤上個月29日前往在廈門五通客運碼頭，了解小三通部分護航的情況，慰問經小三通往返廈金的台胞，表示當年大陸疫情獲得很好的控制。

朱鳳蓮表示，兩岸同胞對實現正常的交流往來有著非常強烈的意願，我們高度重視，並且全面做好相關準備，以疫情為藉口來阻擋兩岸交流，是違背民意不得人心，應當盡快的全面恢復小三通和兩岸民眾的正常交流往來。

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝央視）

朱鳳蓮痛批，民進黨當局同意小三通專案常態化的實施，但繼續把金馬地區以外的同胞排除在外，讓小三通難以發揮在兩岸交流交往中應有的作用。難怪台灣民眾批評是罔顧民意，沒有誠意。

她強調，「我們希望民進黨當局以民眾福祉為重，盡快的取消所有的人為限制，讓小三通全面護航。」

針對「小三通」部分復航情況，朱鳳蓮指出，從1月7日開始截止到2月6日，兩岸船舶共往返78班，載客5169人次，其中廈金航線共62航次，4736人次，福馬航線共16航次433人次。大陸方面持續的推動小三通全面護航。