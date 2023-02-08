　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

小三通依舊排除台商！　國台辦痛批民進黨「盡快取消人為限制」

▲▼金門衛生局呼籲小三通民眾應執行居家檢疫0+7的自主防疫規範。（圖／記者林名揚翻攝）

▲台灣7日起推動小三通常態化，但入境旅客卻只有11位。（圖／記者林名揚翻攝）

記者任以芳／綜合報導

小三通在7日後將常態化執行，但適用範圍沒有擴及台商中轉，被國民黨批評是原地踏步。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（8）日指出，大陸方面都做好相關準備，「我們希望民進黨當局以民眾福祉為重，盡快取消所有人為限制，讓小三通全面護航。」

朱鳳蓮說，中共中央台辦國台辦主任宋濤上個月29日前往在廈門五通客運碼頭，了解小三通部分護航的情況，慰問經小三通往返廈金的台胞，表示當年大陸疫情獲得很好的控制。

朱鳳蓮表示，兩岸同胞對實現正常的交流往來有著非常強烈的意願，我們高度重視，並且全面做好相關準備，以疫情為藉口來阻擋兩岸交流，是違背民意不得人心，應當盡快的全面恢復小三通和兩岸民眾的正常交流往來。

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2023/2/8） 。（圖／翻攝央視）

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／翻攝央視）

朱鳳蓮痛批，民進黨當局同意小三通專案常態化的實施，但繼續把金馬地區以外的同胞排除在外，讓小三通難以發揮在兩岸交流交往中應有的作用。難怪台灣民眾批評是罔顧民意，沒有誠意。

她強調，「我們希望民進黨當局以民眾福祉為重，盡快的取消所有的人為限制，讓小三通全面護航。」

針對「小三通」部分復航情況，朱鳳蓮指出，從1月7日開始截止到2月6日，兩岸船舶共往返78班，載客5169人次，其中廈金航線共62航次，4736人次，福馬航線共16航次433人次。大陸方面持續的推動小三通全面護航。

ET快訊
隋棠花錢做地暖卻沒裝隔音！　內行點出「裝潢1問題」
心碎一幕！15歲愛女被壓廢墟喪命　父親「緊握她手不肯走」
快訊／列車停駛！台鐵區間車「遭外物擊中卡半途」
土耳其慘況！　台灣中心執行長：無政府狀態「看不到救護車警車」
隋棠尪起底！高學歷「握63張專業證照」　驚人職業曝光
萬丹泥火山大噴發！　竄3公尺高烈火畫面曝
台灣「這地區」活動斷層多！　專家：2關鍵要更注意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

交通部目標2023有100萬陸客來台　國台辦：大家覺得可信嗎？

陸景區「小太監」高八度誇張嗓音爆紅　一扮20年比「皇上」還受歡迎

夏立言訪陸2項活動曝光　國台辦：民進黨才是台灣主流民意的脅迫

四川女高中生失蹤一個月　遺體在江中被發現

不倒翁正妹引爆遊客朝聖！3年後近照遭毒舌「顏值暴跌」本尊回應

國台辦對星雲大師圓寂表哀悼　籲秉持遺志「為祖國統一貢獻力量」

小三通依舊排除台商！　國台辦痛批民進黨「盡快取消人為限制」

國台辦公布「優先恢復直航16個城市」　包括廣州、福州、深圳

陸外交部又呼籲台灣民眾　陸駐土耳其大使館：可尋求領事保護協助

李克強召開政府工作報告會議　《狂飆》主角張譯獲邀發言

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

放任子女嬉鬧...隋棠遭控惡鄰　鄰居怒報案！警勸導無回應

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

交通部目標2023有100萬陸客來台　國台辦：大家覺得可信嗎？

陸景區「小太監」高八度誇張嗓音爆紅　一扮20年比「皇上」還受歡迎

夏立言訪陸2項活動曝光　國台辦：民進黨才是台灣主流民意的脅迫

四川女高中生失蹤一個月　遺體在江中被發現

不倒翁正妹引爆遊客朝聖！3年後近照遭毒舌「顏值暴跌」本尊回應

國台辦對星雲大師圓寂表哀悼　籲秉持遺志「為祖國統一貢獻力量」

小三通依舊排除台商！　國台辦痛批民進黨「盡快取消人為限制」

國台辦公布「優先恢復直航16個城市」　包括廣州、福州、深圳

陸外交部又呼籲台灣民眾　陸駐土耳其大使館：可尋求領事保護協助

李克強召開政府工作報告會議　《狂飆》主角張譯獲邀發言

男酒駕撞2貨車「保持捷燒剩半輛」　車子哥哥的...應訊辯：全忘了

麥當勞「加薪搶人」了！正職管理組調升逾11％、起薪4萬元起

不搭貨艙！第二梯搜救隊土耳其救災　台灣汪英雄「一起坐商務艙」

雲林餐廳業推松阪雞料理　每隻雞僅取1.3兩超珍貴

夏立言赴陸綠酸爆　國民黨：鄭文燦、梁文傑請解釋「酒店極樂團」

4萬就有直升機接送　曼谷半島酒店停機坪豪奢亮相

國民黨團哀悼星雲法師圓寂　籲蔡英文專案開放大陸信眾來台弔唁

藍鳥複數年約續留「球二代」比薛特　全員避免薪資仲裁

大樓「只剩屋頂」樓下全崩塌！土耳其強震前後對比　衛星照曝光

快訊／國1北向341.8k事故！三車追撞堵住匝道口　後方車流塞爆

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

大陸熱門新聞

短褲醉妹停車場遭2男性侵　恐怖影片瘋傳

單親爸捅死13歲兒！聽他生前最後一句崩潰

3百萬粉網紅輕生！　粉絲在這救出她掀內幕

瑜珈褲妹搭車遭猛盯下半身！她公審反挨轟

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

小兄妹淪街友翻垃圾桶找食物！一句話惹萬人鼻酸

前女友組團大鬧婚宴！新郎看橫幅崩潰了

30年前被送養！她在新家幸福爆表　親生父母搶認親

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

港變性人「Henry」纏訟6年終勝訴 持舊身分證曾「男女兩邊不是人」

27歲單身女博士染梅毒！醫揪中鏢途徑：近期洗牙

25歲兒醉駕又肇逃被逮　父母阻攔：他還是個孩子！

陸客出境遊火爆 湖北恩施「逆操作」：非必要不得前往柬埔寨等國

更多熱門

相關新聞

夏立言訪陸2項活動曝光

夏立言訪陸2項活動曝光

中國國民黨副主席夏立言訪陸，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今（8）日宣布證實，夏立言將參與兩場兩岸交流活動。談到民進黨批評夏立言訪陸是「誤判情勢。」朱鳳蓮則回批民進黨，「不要一步一步把台灣推向危險的境地，是對台灣社會主流民意的脅迫，是對台灣最大利益的威脅。‌」

星雲大師圓寂　國台辦回應

星雲大師圓寂　國台辦回應

國台辦公布「優先恢復直航16個城市」

國台辦公布「優先恢復直航16個城市」

夏立言見宋濤惹議！藍營批抹紅　鄭運鵬：抹紅你們的是宋濤跟共產黨

夏立言見宋濤惹議！藍營批抹紅　鄭運鵬：抹紅你們的是宋濤跟共產黨

小三通常態化！入境率超低旅客只有11位

小三通常態化！入境率超低旅客只有11位

關鍵字：

國台辦小三通

讀者迴響

熱門新聞

快訊／隋棠鄰居2號受害者現身！手握拿榔頭威嚇證據

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

麻衣被斷10年豪門金援「靠存款度日」！

樓下鄰居不忍了！再爆隋棠「私下態度」

快訊／半個台灣有感！今晨規模4.4地震

短褲醉妹停車場遭2男性侵　恐怖影片瘋傳

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

一碰就射！26歲鮮肉壞壞「30秒結束了」狂被甩　求醫救他

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

LINE通話壞了？沒響鈴「直接變未接」

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

大媽台鐵逼讓博愛座！國中生崩潰讓座下跪

快訊／隋棠被控「惡鄰」首發聲！

土耳其地震比921大2倍　專家示警台灣「這規模」強震

更多

最夯影音

更多
土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒
女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面