人夫握著手機上國道　「老婆少1動作」3000元飛了

記者黃翊婷／台北報導

王姓人妻的丈夫去年7月16日開車行經國道3號甲線西向5.2公里處，因手持手機開車，事後收到一張3000元的罰單，她不滿提出告訴，強調當時丈夫只是想把手機遞過來，請她幫忙進行導航定位。然而，台北地院法官檢視採證照片之後，認為駕駛如果是要傳遞手機，副駕駛座乘客不會沒有任何反應，最終不採信她的說詞，裁定駁回告訴。

▲王女的丈夫因為開車時一手拿著收機，被開了一張3000元的罰單。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關。）

王女在判決書中主張，去年7月16日下午3點33分左右她搭乘丈夫駕駛的汽車，行經國道3號甲線西向5.2公里處，當時丈夫想將手機遞給她，請她幫忙設定導航定位至目的地，從採證照片中的角度可知，丈夫無法看到手機螢幕畫面，「他的頭擺正，眼睛直視前方，無法進行有礙駕駛安全的行為」，沒想到事後卻收到一張3000元的罰單。

王女接著指出，依據本國考試資格規定，就算一隻手有缺陷也可以報考駕照，丈夫只是一邊開車一邊拿手機，並不會造成無法操控車輛的交通風險。

台北市交通事件裁決所則表示，經放大檢視採證照片，清晰可見駕駛在車輛行駛期間以握持的方式拿著手機，螢幕畫面斜向駕駛，看起來並不像是正在進行傳遞動作；此外，如果真的是要傳遞手機，並請副駕駛座乘客幫忙設定導航定位，乘客不可能毫無反應。

台北市交通事件裁決所強調，王女2022年9月19日在陳述書中提出的理由是「傳遞行動電源」，起訴狀內容又改成駕駛想請副駕駛座乘客協助定位，陳述意見與起訴狀內容不同，說詞反覆且皆為主觀意見，又沒有相關證據可以佐證，上述說詞並不可採。

台北地院法官認為，從採證照片中明顯可見駕駛左手握著方向盤、右手拿著手機，且手機螢幕朝向駕駛，副駕駛座乘客則維持雙手拿手機的動作，2人之間沒有任何互動，因此不採信王女的「遞手機和協助定位」之說，最終裁定駁回告訴，全案仍可上訴。