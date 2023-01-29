女大生掉錢包被撿走　警一查「人4年前就死了」！結局超展開

記者黃翊婷／綜合報導

施姓女大生2021年3月20日在台北捷運西門站6號出口附近不慎遺失錢包，沒想到警方根據監視器畫面追查，涉案的陳姓男子竟然已經「被宣告死亡」4年，但人明明還活得好好的，最後仍將他移送法辦。台北地院法官依侵占遺失物罪判處陳男罰金6000元，得易服勞役6日；至於死亡宣告的部分，新北地院法官也在去年1月28日裁定撤銷。

▲陳男離家後一直在街頭流浪。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）

判決書中指出，52歲的陳男2021年3月20日晚間7時許在捷運西門站6號出口附近撿走施女的錢包，內含現金30元、身分證、健保卡和駕照。施女發現錢包遺失後，主動前往派出所報案，警方調閱監視器畫面追查，並循線逮捕陳男，沒想到一查身分資料，赫然發現他已經被宣告死亡。

原來，陳男2010年5月間離家出走後，便在台北萬華一帶當街友，家人遍尋不著，兒子就向法院聲請死亡宣告，當時新北地院法官認為陳男已經失蹤滿7年，經公告仍毫無音訊，因此裁定陳男已在2017年5月3日宣告死亡。

如今陳男因為撿到女大生錢包而「復活」，檢方隨即向法院聲請撤銷死亡宣告，陳男也出庭證明，坦言不知道兒子向法院聲請死亡宣告，是被警局通知做筆錄才知道自己已經「死了」。新北地院法官審理後，在去年1月28日裁定撤銷死亡宣告。

而撿到錢包的部分，陳男表示，自己的確有撿到施女的錢包，但看到裡面沒有什麼值錢的東西，就隨手扔了；施女則表示沒有要求償。台北地院法官認為，陳男拾獲他人物品，卻不思遵循法令將遺失物送至有關單位招領或通知失主，對他人財產權益之尊重及守法觀念均有所偏差，考量到他犯後坦承犯行，施女也無意求償，最終依侵占遺失物罪判處罰金6000元，得易服勞役6日，全案仍可上訴。