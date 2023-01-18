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社會 社會焦點 保障人權

攝影師約拍性感照　剃毛性侵掰「有曖昧情愫」下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

台北林姓男子自稱是攝影師，透過臉書邀約年輕女性拍攝大尺度性感照片，期間卻以「毛沒剃乾淨」為由，以手指性侵2名女子得逞，結果被一狀告上法院。雖然林男聲稱雙方有曖昧情愫，親吻也有經過同意，但台北地院法官不採信，日前依強制性交罪判處5年6個月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲桃園市邱姓男子透過臉書攝影社團邀約女子至其住處外拍，以拍攝情緒引導為由要求全裸拍照，最後竟舌吻指侵女子挨告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲林男以拍照剃毛為名義，性侵2名女子。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中提到，林男過去在臉書化名「Mars Rock」，並自稱是攝影師，2020年4、5月間分別與2名年輕女子（1人成年、1人未成年）相約拍攝大尺度性感照片，過程中卻都以對方陰毛沒有剃乾淨會影響拍照效果為由，要求由他代為剃除，接著又以需要潤滑為由，以手指性侵得逞。

林男挨告之後，坦承的確曾與2女前往旅館派攝照片，拍攝尺度都有徵得同意，剃毛的事情也有獲得同意，其中1女還有與他親嘴，「我們有曖昧情愫，親嘴也有經過她同意」，但因為事後經濟狀況不佳，沒有辦法買Cosplay的衣服當生日禮物，對方才因此翻臉。

不過，2女接受偵查時，都表示林男提出剃毛要求的時候，她們都有明確表達「我覺得不舒服、請不要這樣」。此外，林男在事發之後，曾傳訊息道歉向其中1人，並說出「對妳真的很抱歉，不會有下次，妳願意原諒我嗎？應該沒有下次」等話。

台北地院法官認為，林男為滿足一己之私慾，利用邀約拍照片的機會侵害2女，造成2女身心受創，考量到他至今未獲得受害人諒解，也沒有提出賠償，犯後仍飾詞狡辯，態度不佳，最終依強制性交罪共2罪，各判處3年8個月有期徒刑，合併應執行刑期為5年6個月，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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