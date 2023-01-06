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社會 社會焦點 保障人權

媽介紹女兒給男友　他猴急衝旅館開房間！下場曝光

記者黃翊婷／台北報導

范姓男子去年3月間透過女友認識女友13歲的女兒A，沒想到2個月後他主動約A女在旅館碰面，並發生性行為。後來女友警覺有異，報警處理才揭發此事，范男也被一狀告上法院，最後同意賠償50萬元達成和解，換得5年緩刑。

▲▼示意圖,暴力,犯罪,性侵,霸凌,恐懼,害怕,毆打,吵架,孤單,絕望（示意圖／123RF）

▲范男去接A女下課，卻把人帶到旅館開房間。（示意圖／123RF，與本文當事人無關。）

判決書中指出，范男去年3月透過女友介紹，認識女友的13歲女兒A，他卻利用女方對於性自主能力及身體自主判斷能力均尚未成熟之際，先是在同年5月9日透過通訊軟體Messenger單獨與A女連繫，接著在同年同月20日跑去學校接她下課，2人再一同前往某旅館開房間過夜，期間發生1次性行為。

女友因為發現女兒徹夜未歸，警覺有異，於是向台北市中山分局報案，這才揭穿范男的惡行。而范男挨告之後，對於上述犯行均坦承不諱。

台北地院法官認為，范男明知A女未滿14歲，仍利用女方心智發育尚未健全、知慮淺薄，以上述手段將人帶到旅館發生性行為，造成A女身心創傷，考量到他已坦認犯行，事後也同意賠償50萬元並達成和解，女方家長同意給予緩刑機會，最終依對未滿14歲之女子為性交罪，判處1年8個月有期徒刑，緩刑5年，緩刑期間須付保護管束，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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