　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園分署1萬元拍出18年TOYOTA　競標民眾讚：俗擱大碗！

▲法務部行政執行署桃園分署昨天進行聯合拍賣會，會上18年份豐田轎車以1萬元拍出，競標者說「果真俗擱大碗」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部行政執行署桃園分署昨天進行聯合拍賣會，會上18年份豐田轎車以1萬元拍出，競標者說「果真俗擱大碗」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署昨（7）日進行農曆春節後首次聯合拍賣會，其中豐田18年轎車、中華小客貨車與楊梅區與八德區之不動產、陽信銀行等股票標的，都順利拍出，共拍出4,724萬元均挹注國庫；其中豐田轎車首拍僅以1萬元拍出，競標者私下說「果真俗擱大碗」。

▲法務部行政執行署桃園分署昨天進行聯合拍賣會，會上中華自用客貨車以20萬2,000元拍出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部行政執行署桃園分署昨天進行聯合拍賣會，會上中華自用客貨車以20萬2,000元拍出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署每月月初都會進行聯合拍賣會，昨天進行拍賣會上，首先針對車輛拍賣，甫開賣競標者以1萬元價格拍定1輛車齡18年的豐田轎車（1,497cc），緊接著再以20萬2,000元拍定一輛2016年份的中華自用客貨車（1,299cc）
，不少競標者意猶未盡，私下表示下次還要再來競標「果真是俗擱大碗」；分署人員透露，這輛豐田轎車車齡雖已有18年，但引擎仍堪用且性能仍不錯，經多次拍賣流標，總算順利以1萬元拍出，除拍賣價金外，得標者還須繳交牌照稅與欠款罰單約2萬6千餘元。也因可以領取環保獎勵金及減徵貨物稅，對民眾來說，仍是很划算的買賣。

今年元旦至2024年12月31日底止，環保署在民眾汰舊換購車輛時，將依減空污、減碳項目及換新車種不同，給予不同金額補助或獎勵金。以汽油小客貨車為例，汰舊換新電動車，每輛可獲得空污補助2,000元，加上減碳獎勵1.2萬元及原本回收舊車獎勵金1,000元，相當一次可領取1.5萬元補助。另一方面，汽機車汰舊換新也可減徵貨物稅，汽車最高可領5萬，但汽車必須是在自己或二等親名下登記滿一年，並在6個月內完成報廢跟新車領照。

▲法務部行政執行署桃園分署昨天進行聯合拍賣會，大批競標者競標不動產土地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲法務部行政執行署桃園分署昨天進行聯合拍賣會，大批競標者競標不動產土地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其次重頭戲登場，不動產標的拍賣，其中位於楊梅區楊富段耕地，進行第3次拍賣，拍賣日前有多組買家詢問土地現況，在競標下順利以754萬元拍定，較底價多出50萬元；此外，吳姓義務人積欠遺產稅案件，執行期間將於今年5月屆滿，移送機關財政部台北國稅局於派員到場，競標者當場以底價3,943萬元承受4筆土地，順利拍出。

動產拍賣程序上場，其中陽信商業銀行股票與全徽道安科技公司股票均順利賣出，共拍得5萬8,000元，另有其他未拍出品項將於3月份聯合拍賣會再行拍賣，有興趣的民眾可於每月第一週星期二、下午三時，桃園分署定期舉辦的聯合拍賣會，歡迎民眾踴躍參與，更多拍賣資訊，可參閱桃園分署官網及臉書訊息。

 新聞連結：

涉賄落選！前桃市議員吳宗憲+2樁腳被拘提到案　檢聲押3人

前議員吳宗憲涉賄選「每票1000~2000」！法院裁定羈押禁見

益生菌冒充毒咖啡包賣　當場被警察識破...天真男下場曝光

 

 

 

ET快訊
隋棠花錢做地暖卻沒裝隔音！　內行點出「裝潢1問題」
心碎一幕！15歲愛女被壓廢墟喪命　父親「緊握她手不肯走」
快訊／列車停駛！台鐵區間車「遭外物擊中卡半途」
土耳其慘況！　台灣中心執行長：無政府狀態「看不到救護車警車」
隋棠尪起底！高學歷「握63張專業證照」　驚人職業曝光
萬丹泥火山大噴發！　竄3公尺高烈火畫面曝
台灣「這地區」活動斷層多！　專家：2關鍵要更注意

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1北向341.8k事故！三車追撞堵住匝道口　後方車流塞爆

前北市議員潘懷宗A助理費獲緩刑　士院發還200萬交保金

吉娃娃跑到派出所！女警：又是你...憑記憶找到飼主

被害人治療1年仍無法上班　BMW男酒駕二審加重判刑理由曝

偷南鯤鯓代天府神尊公仔「帥旗也不放過」　男得手2800元被逮

桃園航空城徵收空屋「人影閃過」　警眼尖揪出3賊

BLACKPINK黃牛票破40萬！他逼拿「粉絲證明」1票只+3千　狂詐50人

屏東萬丹泥火山5處噴漿　3m高烈火燒毀電纜線...農作也受損

苗栗警匪追逐15km影片曝！警開8槍射輪胎　嫌犯剛交保就鬧事

分組報告起爭執！女大生發IG限動痛罵「垃圾組員」　衝動下場慘了

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

警證實隋棠擾鄰畫面曝！敲門勸導被已讀不回　屋內有聲響拒回應

放任子女嬉鬧...隋棠遭控惡鄰　鄰居怒報案！警勸導無回應

日歌手唱抒情版《灌籃高手》　夜市人潮圍觀：是青春回憶！

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

5隻汪店門口「待基」　乖乖坐等主人超忠心

快訊／國1北向341.8k事故！三車追撞堵住匝道口　後方車流塞爆

前北市議員潘懷宗A助理費獲緩刑　士院發還200萬交保金

吉娃娃跑到派出所！女警：又是你...憑記憶找到飼主

被害人治療1年仍無法上班　BMW男酒駕二審加重判刑理由曝

偷南鯤鯓代天府神尊公仔「帥旗也不放過」　男得手2800元被逮

桃園航空城徵收空屋「人影閃過」　警眼尖揪出3賊

BLACKPINK黃牛票破40萬！他逼拿「粉絲證明」1票只+3千　狂詐50人

屏東萬丹泥火山5處噴漿　3m高烈火燒毀電纜線...農作也受損

苗栗警匪追逐15km影片曝！警開8槍射輪胎　嫌犯剛交保就鬧事

分組報告起爭執！女大生發IG限動痛罵「垃圾組員」　衝動下場慘了

不搭貨艙！第二梯搜救隊土耳其救災　台灣汪英雄「一起坐商務艙」

雲林餐廳業推松阪雞料理　每隻雞僅取1.3兩超珍貴

夏立言赴陸綠酸爆　國民黨：鄭文燦、梁文傑請解釋「酒店極樂團」

4萬就有直升機接送　曼谷半島酒店停機坪豪奢亮相

國民黨團哀悼星雲法師圓寂　籲蔡英文專案開放大陸信眾來台弔唁

藍鳥複數年約續留「球二代」比薛特　全員避免薪資仲裁

大樓「只剩屋頂」樓下全崩塌！土耳其強震前後對比　衛星照曝光

快訊／國1北向341.8k事故！三車追撞堵住匝道口　後方車流塞爆

交通部目標2023有100萬陸客來台　國台辦：大家覺得可信嗎？

陸景區「小太監」高八度誇張嗓音爆紅　一扮20年比「皇上」還受歡迎

聽嬤道別「約定來世再見」　離世愛犬突流淚展感人靈性

社會熱門新聞

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

消防夫妻勒索麥當勞7千萬　檢批藉此買房

即／建國高架1車翻覆「全線封閉」　車流塞爆

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

「正能量女神」偷吃人夫　狡辯讓法官搖頭

女女戀情變　她自稱「爸爸」卻燒死3歲童

2女憲兵罵她「薪水小偷」　結局曝光

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

快訊／國2「1大車、1小車」追撞　紫爆回堵5公里

直排輪第一人淪劫匪　法院裁准羈押

女童被獨留車內　拍窗哭喊要媽媽

繪師擺攤賺10多萬騎車噴飛　隔天再賺13萬也被偷

即／BMW酒駕釀1死3傷　惡劣二審加重判刑9年10月

更多熱門

相關新聞

男2年兩度無照酒駕　分署這招讓他繳清

男2年兩度無照酒駕　分署這招讓他繳清

桃園市觀音區呂姓男子去年4月間遭桃園市政府交通事件裁決處，以10年內酒精超標兩次與無照駕駛裁罰12萬元，但呂逾期卻未繳清，裁決處移送法務部行政執行署桃園分署執行。桃園分署收案後通知呂男繳納，否則將強制執行，呂男收到通知擔心名下財產、所得遭強制執行，立即繳清剩餘11萬2,900元欠款，為自己兩度酒駕付出代價。

男子遭罰11萬　桃園分署三度扣押存款全額繳清

男子遭罰11萬　桃園分署三度扣押存款全額繳清

5年3度酒駕拒繳罰款　強制查封名下土地

5年3度酒駕拒繳罰款　強制查封名下土地

男二度酒駕挨罰9萬耍賴　查封透天厝奏效

男二度酒駕挨罰9萬耍賴　查封透天厝奏效

桃園法拍會！航空城區段徵收地也賣

桃園法拍會！航空城區段徵收地也賣

關鍵字：

桃園分署聯合拍賣會18年轎車1萬元拍出

讀者迴響

熱門新聞

快訊／隋棠鄰居2號受害者現身！手握拿榔頭威嚇證據

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

全家掛急診！　醫示警：這波快速傳播

麻衣被斷10年豪門金援「靠存款度日」！

樓下鄰居不忍了！再爆隋棠「私下態度」

快訊／半個台灣有感！今晨規模4.4地震

短褲醉妹停車場遭2男性侵　恐怖影片瘋傳

他求姻緣「香油錢離奇回歸」慘被月老退費

一碰就射！26歲鮮肉壞壞「30秒結束了」狂被甩　求醫救他

新生娃「緊握避孕器」正面照曝光

LINE通話壞了？沒響鈴「直接變未接」

警證實隋棠擾鄰畫面曝　敲門勸導被已讀不回

大媽台鐵逼讓博愛座！國中生崩潰讓座下跪

快訊／隋棠被控「惡鄰」首發聲！

土耳其地震比921大2倍　專家示警台灣「這規模」強震

更多

最夯影音

更多
土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒

土耳其記者抱女童逃難！暖心檢查傷勢、安撫情緒
女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

女兒為媽爭取茶葉蛋！　與爸爭論：她那麼辛苦

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

「台灣英雄」整隊奔土耳其救災　上機身影感動萬人：平安歸來

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

台中驚見「幽靈火箭」鱷雀鱔　身長120cm整排利齒超嚇人

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

歐陽娜娜現身林俊傑演唱會！　被CUE上台...合唱《可惜沒如果》

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面