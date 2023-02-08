桃園分署1萬元拍出18年TOYOTA　競標民眾讚：俗擱大碗！

▲法務部行政執行署桃園分署昨天進行聯合拍賣會，會上18年份豐田轎車以1萬元拍出，競標者說「果真俗擱大碗」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署昨（7）日進行農曆春節後首次聯合拍賣會，其中豐田18年轎車、中華小客貨車與楊梅區與八德區之不動產、陽信銀行等股票標的，都順利拍出，共拍出4,724萬元均挹注國庫；其中豐田轎車首拍僅以1萬元拍出，競標者私下說「果真俗擱大碗」。

▲法務部行政執行署桃園分署昨天進行聯合拍賣會，會上中華自用客貨車以20萬2,000元拍出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園分署每月月初都會進行聯合拍賣會，昨天進行拍賣會上，首先針對車輛拍賣，甫開賣競標者以1萬元價格拍定1輛車齡18年的豐田轎車（1,497cc），緊接著再以20萬2,000元拍定一輛2016年份的中華自用客貨車（1,299cc）

，不少競標者意猶未盡，私下表示下次還要再來競標「果真是俗擱大碗」；分署人員透露，這輛豐田轎車車齡雖已有18年，但引擎仍堪用且性能仍不錯，經多次拍賣流標，總算順利以1萬元拍出，除拍賣價金外，得標者還須繳交牌照稅與欠款罰單約2萬6千餘元。也因可以領取環保獎勵金及減徵貨物稅，對民眾來說，仍是很划算的買賣。



今年元旦至2024年12月31日底止，環保署在民眾汰舊換購車輛時，將依減空污、減碳項目及換新車種不同，給予不同金額補助或獎勵金。以汽油小客貨車為例，汰舊換新電動車，每輛可獲得空污補助2,000元，加上減碳獎勵1.2萬元及原本回收舊車獎勵金1,000元，相當一次可領取1.5萬元補助。另一方面，汽機車汰舊換新也可減徵貨物稅，汽車最高可領5萬，但汽車必須是在自己或二等親名下登記滿一年，並在6個月內完成報廢跟新車領照。

▲法務部行政執行署桃園分署昨天進行聯合拍賣會，大批競標者競標不動產土地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

其次重頭戲登場，不動產標的拍賣，其中位於楊梅區楊富段耕地，進行第3次拍賣，拍賣日前有多組買家詢問土地現況，在競標下順利以754萬元拍定，較底價多出50萬元；此外，吳姓義務人積欠遺產稅案件，執行期間將於今年5月屆滿，移送機關財政部台北國稅局於派員到場，競標者當場以底價3,943萬元承受4筆土地，順利拍出。



動產拍賣程序上場，其中陽信商業銀行股票與全徽道安科技公司股票均順利賣出，共拍得5萬8,000元，另有其他未拍出品項將於3月份聯合拍賣會再行拍賣，有興趣的民眾可於每月第一週星期二、下午三時，桃園分署定期舉辦的聯合拍賣會，歡迎民眾踴躍參與，更多拍賣資訊，可參閱桃園分署官網及臉書訊息。