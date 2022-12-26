桃園法拍會！航空城區段徵收地底價1.5億　買家詢問度高

▲桃園分署明年1月3日舉行聯合拍賣會，左圖為航空城區段徵收用地，右為廠辦。（圖／記者楊熾興翻攝，下同）。

記者楊熾興、翁子皓／桃園報導

法務部行政執行署桃園分署將在明年（2023）1月3日舉辦聯合拍賣會，拍賣車輛6部、裁縫車15台、夾娃娃機10台、焚化爐、廠辦，還有航空城區段徵收用地等，各式各樣動產、不動產，盼民眾能踴躍前往投標。

桃園分署表示，聯合拍賣會當日上午10時，會在桃園市桃園區富國路100號拍賣車輛共6部，各式車款應有盡有。其中車號APP-9921號車輛（2016年、納智捷、黑色），AKJ-8962 號車輛（2011年、國瑞、黑色）車輛車況良好，且本次已是再行拍賣，有興趣的民眾可在當日上午9時30分起，持身分證到場領取號碼牌參與應買。同日上午10時在桃園市大園區竹圍街5之2號，拍賣夾娃娃機10台、裁縫車15台、電扇1台、冰箱8台。

聯合拍賣會當日下午3時，桃園市桃園區中正路1195號1樓將拍賣不動產共53筆，其中位於桃園市八德區榮興南路1之 36號廠辦，現仍有承租人以每月5.5萬元租用，本次以底價126萬元進行第3次拍賣，詢問度很高。

另位於航空城區段徵收第2期開發地區範圍的桃園市蘆竹區內興段745地號土地及焚化爐，本次以底價1億5014萬元進行第2次拍賣，據了解，該土地面積達11617.41平方公尺，也吸引不少買家詢問，而焚化爐則將以7萬元進行拍賣。下午3時30分，還有女用包包、立榮航空股份有限公司股票拍賣活動。

桃園分署指出，每月第一週、星期二、下午三時均定期舉辦「123 聯合拍賣活動」，歡迎民眾踴躍參與，民眾如想了解更多法拍資訊，可參閱桃園分署官網及臉書訊息。