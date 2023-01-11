男2年兩度無照酒駕「還拒繳12萬罰款」　桃園分署1招讓他秒繳清

▲桃園市呂姓男子10年內兩度無照酒駕被裁罰12萬元，卻遲遲未繳清，法務部執行署桃園分署寄出通知後，呂擔心名下財產遭強制執行，立即清償欠繳的11萬餘元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區呂姓男子去年4月間遭桃園市政府交通事件裁決處，以10年內酒精超標兩次與無照駕駛裁罰12萬元，但呂逾期卻未繳清，裁決處移送法務部行政執行署桃園分署執行。桃園分署收案後通知呂男繳納，否則將強制執行，呂男收到通知擔心名下財產、所得遭強制執行，立即繳清剩餘11萬2,900元欠款，為自己兩度酒駕付出代價。

桃園分署指出，26歲的呂姓男子於23歲時無照酒駕遭桃園交裁處罰鍰2萬4,000元，清償後仍不知悔改，25歲時再度因無照酒駕被查獲遭罰12萬元，呂男原本向桃園交裁處申請分期繳納，未料繳納7,100元後即逾期未繳納，桃園交裁處將本案移送桃園分署執行。

桃園分署查出呂男有薪資所得，且名下有汽車一輛，桃園分署日前寄出通知單，通知呂男其應於指定期日到案並自行繳納，呂男收到通知後，擔心名下財產遭強制執行，隨即清償剩餘罰鍰11萬2,900元，積欠酒駕罰鍰終於全額繳清。

桃園分署呼籲，民眾切勿酒駕與拒絕酒測，以維護用路人身財產安全，收到罰單後，務必於期限內自行繳納，勿存僥倖心態，倘若無法一次清償，亦應主動聯繫桃園分署洽詢分期事宜，以免移送執行後，遭扣押存款或薪水，甚至動產、不動產遭拍賣命運。