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土耳其強震7900死！　專家曝：恐有18萬人被埋瓦礫堆

▲▼土耳其強震。（圖／路透）

▲地震專家估計，恐怕有至少18萬人還被埋在瓦礫堆下。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

土耳其、敘利亞強震已造成超過7900人死亡，且人數還在持續攀升，目前搜救人員仍在嚴寒惡劣的天候下試圖尋找倖存者。不過，有地震專家估計，恐怕有至少18萬人還被埋在瓦礫堆下，且情況相當不樂觀。

根據最新統計數據，這起規模7.8的強震目前造成土耳其共5894人死亡、3萬4810人受傷；敘利亞2032死、4049人傷，兩國合計共7926死、3萬8959傷。不過，土耳其地球物理學家艾爾詹（Övgün Ahmet Ercan）向《經濟學人》雜誌表示，恐怕還有至少18萬人被埋在瓦礫堆下，且情況相當不樂觀，「幾乎所有人都死了。」

▲▼土耳其地震災民在清真寺中避難。（圖／路透）

▲土耳其地震災民在清真寺中避難。（圖／路透）

《衛報》指出，受到地震影響的土耳其10個省份總人口數約在1300萬人；聯合國更悲觀表示，死亡人數可能達到2萬人，且目前遇難孩童數恐已高達數千人。

土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）7日宣布，遇災最受影響的10個省份進入為期3個月的緊急狀態，並提到目前已有70個國家提供搜救協助，當局也計畫在地中海西部沿岸設立避難中心，收留無家可歸的倖存者。

根據土耳其災害管理機構數據，目前已收到1萬1342件房屋倒塌的回報，並已確認其中5775件；現在約有3400人因流離失所，暫時住在政府緊急徵用的火車中。

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