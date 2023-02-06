蛋價漲3元又取消？　農委會澄清尊重市場機制「非幕後黑手」

▲國內蛋價議題持續延燒。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內缺蛋與蛋價問題持續延燒，昨（5日）傳出有雞農與蛋商協調，從今天開始雞蛋價格每台斤漲價3元，但在農委會干預下又宣布凍漲。農委會今（6日）發布新聞稿澄清，蛋價調漲純粹是產業群組內的訊息討論，並非正式定價平台，強調蛋價訂定有一定機制，不是群組內發布就算數，明（7日）將邀集業者座談，瞭解產銷現況。

近期因氣候溫差大，影響雞蛋產量，牽動蛋價。據了解，有蛋農和蛋商在產業群組內討論蛋價，產地價將從現在每台斤40.5元漲到43.5元，批發價也從每台斤50元漲到53元，蛋價來到歷史新高，但不到兩小時，又以「飼料降價」取消漲價，引發產業團體批評，農委會是干預蛋價的幕後黑手。

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農委會畜牧處科長程俊龍指出，漲價討論僅是產業群組內訊息，是產銷利害關係人的意見交換，目前國內蛋價仍維持從去年10月以來的價格，並沒有波動，況且若真要重新訂定蛋價，也會透過「中華民國養雞協會蛋雞事業產銷督導委員會」機制協商後正式報價，再刊登報紙公告，並非群組內傳訊息就可以決定。

程俊龍說，因從過年期間開始，雞蛋需求量相對減少，許多蛋農也會減產、進行換羽工作，加上氣候與疫病因素，雞蛋產量的確略有減少，目前日產量11.6萬箱，相較農曆春節前12.2萬箱減少，但比去年同期10.6萬箱供應多，整體供應量仍算平穩，不會有一蛋難求的情況。

程俊龍說，既然產業面開始討論了，農委會基於主管機關，明天將邀集蛋農和蛋商工會一起座談，討論產銷需求與價格問題。