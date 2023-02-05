南投縣農民節表揚十大神農獎等優秀農民　陳吉仲受邀座談

▲南投縣政府於農民節頒獎表揚優秀農民。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

今年農曆立春（2月4日）剛好也是農民節，南投縣政府昨辦理112年各界慶祝農民節表彰大會，縣長許淑華特別頒發匾額給張佳宏、羅正彬2位同屆榮獲全國十大神農獎的傑出優秀農民；農委會主委陳吉仲今天也赴南投中興新村，與民進黨立委候選人蔡培慧和10多位青農進行座談。

昨天的表彰大會中由全國十大神農獎及百大青農雙料得主張佳宏代表農民，呈現111年度全縣農業生產成果；許淑華則依序頒獎表揚南投縣模範農民黃崇敬、獲第2屆10大綠色照顧優良典範獎與第16屆農金獎農保貢獻獎優等獎的草屯鎮農會，以及獲第2屆農業推廣金推獎的南投縣農會、草屯鎮農會、名間鄉農會，而金推獎個人獎則由信義鄉農會劉家岑、獲第6屆百大青農獎的縣內9位優秀青農。

許淑華指出，全縣農產種植面積及產量一年比一年好，對所有農民的努力付出表示感謝，也希望農民收益隨之增加，承諾縣府會與農會一起努力，提升農業技術、加強推廣行銷，並成立青農創業基金、輔導轉型科技農業，給予青農強力支援和協助，藉此鼓勵青年回鄉安居，同時規劃結合觀光旅遊，持續推廣休閒農業及綠色低碳旅遊，讓全縣農業發展更多元。

▲農委會主委陳吉仲赴南投中興新村與青農進行座談。（圖／蔡培慧競選總部提供，下同）

陳吉仲與青農座談時也品嘗名間鄉果農帶來的新品種「雙色火龍果」，他肯定青年帶著先進技術、文化創意或行銷流通等專業回到農村工作，青農也針對旱灌水利工程、農產品初級加工場、愛玉產銷履歷、農村低碳旅遊、食農教育等多項議題提問討論。

蔡培慧說，中興大學於中興新村設立南投分校的「循環經濟學院」，吸引不少青農報考就讀，其中不乏百大青農、十大神農得主，中興大學可望成為培育國際級農職人的搖籃；她與陳吉仲表示，從食農教育專案計畫試辦名間鄉、南投市辦理農夫市集及食農教育的結合，希望消費者不僅從消費端鼓勵低碳或無毒農產，更能進一步從產地體驗製程、農村低碳旅遊到綠色消費，落實食農教育的精神。

蔡培慧也當場為農民請命，希望農委會補助中小型農機具補助納入燈照設施項目，當場獲陳吉仲應允，並鼓勵農民使用省電節能產品，並提醒把握「設施省工及碳匯農機補助計畫」申請機會；陳吉仲表示，除強韌農業基礎建設，也會來進一步改善產銷履歷驗證補助，並將與負責內銷的農科院及外貿協會研議對策，讓國內優質農業技術及農產製品發揮最好效益，讓國內第一線農作者有好出路。