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明天衝了！　速食店「黃金雞鴨塊買1送1」連吃7天

▲▼繼光香香雞黃金雞鴨塊。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞限時7天「黃金雞鴨塊買1送1」。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

買1送1先收下！台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」驚喜祭出情人節限定優惠，限時7天爽吃「黃金雞鴨塊買1送1」，各門市數量有限、售完為止。另，漢堡王至3月27日前也有「激省優惠券」等吃，一共網羅38種優惠組合，其中可是有8大品項通通買1送1，把握機會衝了。

▲▼繼光香香雞推「黃金鴨香寶」、「開運聚財組」分享餐。（圖／業者提供）

▲黃金鴨香寶是雞肉結合鴨肉的組合。

繼光香香雞1月推出超狂雞鴨塊「黃金鴨香寶」，不僅完全無骨，更以技術結合雞肉、鴨肉，讓每一塊鴨香寶都能吃到鮮嫩雞肉及甘甜鴨肉的雙重口感，而這次為迎接情人節，強勢祭出「買1送1」優惠，2月9日起至2月15日只要於門市購買1份鴨香寶，就可再免費多吃1份，提醒各門市數量有限、售完為止。

▲▼繼光香香雞鴨香寶脆薯人氣雙拼。（圖／業者提供）

▲加碼吃最新鴨香寶脆薯人氣雙拼組合。

除外，加碼推出「鴨香寶脆薯人氣雙拼」組合，一次就能吃到10塊鴨香寶加美式脆薯1份，還有3種特製醬料任選，包括番茄醬、酸甜醬及糖醋醬，2月9日起同步開吃。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

▲▼漢堡王最新激省優惠券來了。

▲▼漢堡王最新優惠券。（圖／業者提供）

另，漢堡王即日起至3月27日也有最新「霸王省優惠券」等吃，一共有5大系列共38種好康，其中，必搶超殺「買1送1」，除了有中杯可樂、辣薯球、4塊雞塊買1送1外，還有5款漢堡也能爽吃買1送1，包括脆洋蔥牛肉堡、花生培根牛肉堡、起司醬洋蔥圈牛肉堡、起司雙豬培根堡及小怪獸香豬脆雞堡。

加碼吃個人超省餐百元起，其中，只要100元就能爽吃華鱈魚堡+4塊雞塊及小杯可樂，多加9元則能吃到花生培根牛肉堡+4塊雞塊及小杯可樂，還有荒野小怪獸起司牛脆雞堡+中杯可樂等2種組合，通通划算爆表，除外還有「超值選」，最低用49元就能吃到漢堡1顆，以及「雙人激省餐」、「限店供應」等優惠，提醒此優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積及台中美光等門市。

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