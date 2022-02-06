雞排攤吃啥能測試功力？　鄉民狂推「1神物」：一吃定生死

▲點炸物或燒烤，「1神物」就可測試店家功力！（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

宵夜餓了，來一塊雞排最銷魂！不過有網友發問，最近巷子口有新開幕的雞排店，就怕吃到雷物，便求助「要買什麼才能測試老闆功力？」文章貼出後，網友直指 「1神物」就能看透業者能力，「太硬太軟一秒封殺！」

一名網友在PTT表示，家裡附近開了一間新的雞排攤，品項有炸雞、雞腿、雞翅膀、米血、甜不辣與米腸等，且店家還推出開幕優惠，滿100元就送雞翅1隻，因此讓原PO想嚐鮮一番。

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不過就怕踩雷，原PO嘴饞拋問，「要點什麼才能測試老闆的功力？路邊攤米其林指南幾顆星？鄉民有沒有什麼好推薦的？」

文章曝光後，網友熱議，「甜不辣、薯餅，這兩樣一次就看透能力」、「百頁豆腐，有些店可以炸到全酥」、「就雞排，好吃難吃吃得出來」、「我直接點鹽酥雞定生死」、「就雞排啊~主商品賣不好，就會倒店了」、「九層塔跟蒜頭要多，看給多少就知道摳不摳，新開還很摳的基本上也不用去了」、「雞皮，難度最高」。

▲另有網友會買雞蛋豆腐，也能斷定老闆功力！。（圖／翻攝PTT）



除了主力商品之外，最多吃貨點名的就是甜不辣，「 甜不辣炸到碰起來，外酥內軟最棒」、「買甜不辣，太硬太軟封殺」、「甜不辣，咬下去還噴油的話可以關了」、「甜不辣，要膨又要酥脆才夠頂」；第二名則是銀絲卷，「銀絲卷，一樣商品知道整鍋風味」、「銀絲卷啊，一吃就知道生意好不好」。