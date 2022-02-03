鹽酥雞必點竟然不是肉　「隱藏夯品」呼聲超高　老饕曝口袋名單

▲到鹽酥雞攤必點什麼？（圖／本報資料照）



記者黃可昀／綜合報導

鹽酥雞已成國民美食，是台灣人的宵夜首選，不過鹽酥雞要怎麼點才內行？一名網友好奇，他個人買鹽酥雞都2、300元跑不掉，點的品項也都是安全牌，像是鹽酥雞、甜不辣等等，想知道其他人都怎麼點？

原PO在PTT問卦，「鹹酥雞必點的東西是什麼？」他個人一定會點的就是鹽酥雞、甜不辣、豬血糕、炸魷魚、薯條，這些都算是常見的基本款，不太會踩雷，也可說是鹽酥雞的代表產品，鄉民們是否也都這樣點呢？

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▲雞皮快要跟鹽酥雞一樣夯。（示意圖／本報資料照）



整理底下留言，和鹽酥雞並列第一的竟然是「雞皮」，有13則留言推薦，到鹽酥雞攤必點這酥脆的罪惡美食，人氣甚至快高過鹽酥雞本人；第二名則是基本款的甜不辣，酥脆又大份量，CP值極高；第三名則是台灣人愛吃的豬血糕，炸過以後外皮脆口、內部Q軟。另外炸雞系列都很受歡迎，像是雞軟骨也是老饕的口袋名單。

其他網友指出，「小時候覺得豆干很雷，長大後變必點」、「皮蛋、雞皮、香菇、鹹酥雞、馬鈴薯條、四季豆」、「百頁豆腐必須的」、「會炸的店家芋簽會很Q很好吃」、「你點個銀絲卷，上面提到的味道都會有」、「鹽酥雞、米腸、蘿蔔糕」、「魷魚塊、杏鮑菇、蔥肉串、貢丸、雞排」、「九層塔，每次一定要買個兩百」、「三角骨」。