去鹹酥雞攤只帶100元！一票推爆all in「最俗4物」：保證吃飽

▲100元吃鹹酥雞，網友推薦點「這4樣」。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在到鹹酥雞攤隨便點一點、夾一夾，價格往往百元起跳，有時一個人甚至會花到2、300元。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，說他出門準備要買鹹酥雞，卻發現口袋只有100元，「如果只有$100你會怎麼買鹹酥雞呢？有沒有$100的鹹酥雞的八卦？」話題意外引發討論，紛紛點名鹹酥雞攤「最俗4寶」。

這位網友發文問卦，「鹹酥雞只能買100怎麼買？」文中表示，「出門準備要買鹹酥雞，發現口袋只有$100」，便發文問其他人，如果身上只有100塊的話，道鹹酥雞攤會點哪哪些東西、怎麼點？

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貼文一出，就有人吐槽，「只能買九層塔而已吧」、「等到要收店時再買」、「問就是100九層塔」、「你好歹貼個價目表」、「回家再拿400，沒500元塞牙縫都不夠」、「現在100還真的很少」、「100塊回鍋油，全部味道都有」、「用100塊搭計程車回家拿1000。」

不過，更多網友認為有「4樣」應該不會超出預算，「只能點便宜的，銀絲卷、甜不辣、豆干、豬血糕」、「米血、銀絲卷、甜不辣、豆干點下去」、「豆干、米血各50。」還有一堆all in派，「歐印豆干保證吃到飽」、「all in 甜不辣」、「銀絲卷吃很飽」、「歐印銀絲卷，但吃起來會很乾」、「All in米血」、「ALL IN 米血，或是all in銀絲卷。」

還有人表示，「豆干、米血、米腸，湊一湊100元應該能飽」、「甜不辣30必買，一半靠它吃飽，剩下買50鹽酥雞、20米血糕」、「最便宜的夾到100」、「雞肉一份，其他隨便湊到100。如果一定要吃雞肉的話會這樣配」、「10根米腸絕對飽」、「雞皮100……炸酥一點」、「不要買肉，100很夠了吧？甜不辣、黑輪、蘿蔔糕、豆皮。」