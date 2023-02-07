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澤倫斯基稱人事異動「可強化烏軍」　國防部長去留未定

▲▼澤倫斯基向美國國會發表演說。（圖／達志影像／美聯社）

▲澤倫斯基稱人事異動可強化烏軍。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯部隊6個月來首度在烏克蘭東部取得進展之際，烏克蘭國防部長去留未定，總統澤倫斯基昨晚演說時表示，邊境與前線人事異動將強化烏軍，但他仍未直接說明防長是否換人。

路透社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）所屬政黨人民公僕黨（Servant of the People）領導人阿拉哈米亞（David Arakhamia）5日表示，國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）將調任其他部會職務，但他昨天又稱，「國防部門本週不會有人事異動」。

澤倫斯基昨晚表示，他希望結合地方與中央政府的軍事和管理經驗，但還是沒言明列茲尼科夫是否調職。

澤倫斯基政府正在打擊官員不法行為，這是烏克蘭近1年前被俄軍入侵以來，最大規模的政治與行政改組。

多名中央與州級官員被開除或辭職，維安部隊突襲一名億萬富豪的住宅，當局還著手調查主要石油公司和煉油廠涉嫌詐欺一事。國防部則被控支付伙食費過高，但列茲尼科夫本人未被指控任何不法行為。

澤倫斯基說，他必須展現烏克蘭能妥善管理數以十億計美元的西方軍援和其他援助。

他在演說時表示：「我們正在強化我國管理職。我們會在數個州指派有軍事經驗的領導人、那些能表現自己可以最有效抵禦現存威脅的人，尤其是邊境或前線州。」

在連月戰鬥不斷的烏克蘭東部，一名州長表示，俄羅斯正在為新攻勢投入援軍，可能下週就展開攻擊。

烏克蘭武裝部隊參謀部昨晚發聲明表示，俄羅斯24小時內共發射5枚飛彈以及12場空襲和36次砲擊，擊中赫松（Kherson）等烏克蘭南部目標；烏克蘭軍機則對俄軍集中區域和兩個防空陣地發動9場空襲。

路透社無法立即查證戰場消息。

烏克蘭也規劃發動春季攻勢，但還在等西方運來他們承諾的長程飛彈和主力戰車。

歐洲聯盟（EU）表示，已邀請澤倫斯基參加歐盟領袖峰會，傳聞他本週就會到布魯塞爾，這將是俄軍開始入侵以來，外界所知澤倫斯基第2次出國。

澤倫斯基辦公室未回應置評要求。

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