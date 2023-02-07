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烏俄戰爭將滿1年！俄羅斯持續增兵　烏官員：2月15日後恐有新攻勢

▲▼俄羅斯士兵在盧甘斯克州（Luhansk）值勤。（圖／路透）

▲俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭即將屆滿一年，烏克蘭擔心俄國基於「象徵」意義發動大型攻勢。（圖／路透）

文／中央社

烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長赫戴（Serhiy Haidai）說，俄羅斯正在烏東大舉增兵，可能準備於下週沿著一條已纏鬥數月的戰線發動新一波攻勢。

路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭即將屆滿一年，烏克蘭擔心俄國基於「象徵」意義發動大型攻勢，正急需西方國家提供的軍事援助。

烏克蘭也正規劃於春季反攻、收復失土，但還在等待西方國家承諾的長程飛彈和戰車送達。有些分析師認為，烏克蘭還要數月才能準備好。

赫戴接受烏克蘭電視台訪問時說：「我們看到愈來愈多（俄羅斯）後備部隊被派到我們這個方向，也看到更多設備運過來。」

他說：「他們帶來彈藥，用法與以前不同，不再是全天候砲轟，而是慢慢開始節省，準備全面進攻。他們很有可能要花10天來集合後備部隊。我們可以預期，過了2月15日，（這波攻勢）隨時會發生。」

▲▼烏克蘭盧甘斯克地區。（圖／路透）

▲烏克蘭盧甘斯克地區持續遭俄軍砲擊。（圖／路透）

俄烏戰爭在即將屆滿一年之際來到轉折點，烏克蘭不再像去年下半年一樣屢有斬獲，俄羅斯則動員數十萬後備軍人向前推進。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在今晚演說中表示，他希望結合地方和中央政府在軍事及管理方面的經驗，但未直接提及國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）是否會被換掉。

澤倫斯基說，邊境和前線的人事異動將有助於烏軍行動。列茲尼科夫的動向還不明朗，與此同時，俄羅斯正在烏東取得進展，是半年來首見。

澤倫斯基所屬的「人民公僕黨」（Servant of the People）國會黨團領袖阿拉哈米亞（David Arakhamia）昨天說，列茲尼科夫會轉任其他部長職務，但他今天又寫道「本週在國防方面不會有人事異動」。

澤倫斯基說，他必須展現烏克蘭能妥善管理價值數十億美元的西方軍援，因此政府正執行俄羅斯入侵近一年以來最大規模的政治和行政改組。

他說：「在一些地區，尤其是邊境或前線，我們會指派有軍事經驗、能展現自己可以最有效率抵禦現有威脅的領袖。」

歐洲聯盟（EU）表示，已邀請澤倫斯基參加歐盟領袖峰會；另有報導稱他最快可能在本週前往布魯塞爾，如果成行，這將是他自俄烏戰爭開打以來第2次赴國外訪問。澤倫斯基的辦公室對此不予置評。

烏克蘭國防分析師科瓦連科（Oleksandr Kovalenko）認為，俄軍的新一波攻勢可能會從4個方向擇一發動，包括東部的盧甘斯克州、頓內茨克州（Donetsk）、東南部的札波羅熱州（Zaporizhzhia）和東南部港市馬立波（Mariupol）。

他說，烏克蘭不會很快發起反攻，烏軍會先採取守勢，尤其是在頓內茨克，「可能會是積極防守，但還是防守。用意仍是阻擋俄軍前進」。

他說：「其他領域的情勢可能改變得更快，但這種狀況或許會持續兩個月到兩個半月，這是為部隊提供戰車，以及訓練和裝備好一切所需要的時間。」

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