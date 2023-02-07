選議員變選妃！陳柏惟堂哥被爆劈5女　陳玄曄致歉：連累不知情家人

▲陳玄曄。（資料照／翻攝自陳玄曄臉書）



記者杜冠霖／台北報導

前立委陳柏惟堂哥陳玄曄去年九合一大選參選議員落敗，今（7日）有兩名女子出面控訴，陳⽞曄隱瞞⾃⼰有交往19年女友的事實，同一時期連環劈腿，騙睡多位志工團志工和女性支持者，對此，陳玄曄也公開致歉，他表示，自己已辭去所有現有的職務，不會迴避任何責任，更願意承擔該受到的懲罰，要再次向所有受傷害的人道歉，對不起。

受害志工朱小姐7日召開記者會表示，已知至少有5名受害者，不僅有女志⼯的初夜被奪走、高達37次不戴套危險性⾏為、被逼看A片學習性技巧等，還有受害者染病向婦科求診。

陳玄曄表示，這陣子自己對於私事不成熟的處理態度，未在第一時間出面說明白，因此連累到不知情的家人、朋友、工作團隊，自己要向所有因我而受到傷害的人們，以及所有關心我們的朋友們，致上最深的歉意。

陳玄曄指出，感情的事情他沒有妥善處理好，造成很大的傷害，對此感到十分抱歉。他表示，當時他逃避質問，幼稚地以情緒氣話回覆，沒有想到這些文字會造成別人有多受傷，這一切是自己做錯了。

陳玄曄坦言，自己的個人私事，其他工作同仁與親友並不知細節，連累他們也讓許多人失望傷心，他感到深深的愧疚。

陳玄曄指出，自己已辭去所有現有的職務，並離開原本的團隊場域，不會迴避任何責任，更願意承擔該受到的懲罰。「我會檢討我自己，深刻反省，我願意虛心接受所有的批評與指教。再次向所有受傷害的人道歉，對不起」。

