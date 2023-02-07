快訊／陳柏惟被爆包庇渣男堂哥　基進黨聲明曝3Q退黨內幕

▲前立委陳柏惟。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委陳柏惟堂哥陳玄曄去年九合一大選參選議員落敗，今（7日）有兩名女子出面控訴，陳⽞曄隱瞞⾃⼰有交往19年女友的事實，同一時期連環劈腿，騙睡多位志工團志工和女性支持者。台灣基進黨表示，深表遺憾，九合一大選期間，陳柏惟不惜退黨，欲迫使基進提名陳玄曄這名酒駕累犯，如今陳玄曄再爆其他爭議，證明台灣基進的堅持是正確決定。

今（7日）有兩名女子出面控訴，陳⽞曄隱瞞⾃⼰有交往19年女友的事實，同一時期連環劈腿，騙睡多位志工團志工和女性支持者，受害志工朱小姐表示，已知至少有5名受害者，不僅有女志⼯的初夜被奪走、高達37次不戴套危險性⾏為、被逼看A片學習性技巧等，還有受害者染病向婦科求診。

對此，台灣基進表示，對於台灣政壇發生此案深表遺憾，並對受害女性表達最深的慰問。

台灣基進指出，去年九合一大選期間，陳柏惟要求基進提名具多次酒駕前科的堂哥陳玄曄參選台中市議員，遭基進果斷拒絕後，他便聲明退黨。對於陳柏惟當時親親相挺，不惜以退黨為籌碼，欲迫使基進提名酒駕累犯，台灣基進無法苟同。

台灣基進直言，如今，陳玄曄再爆其他爭議，再度證明台灣基進過去堅持提名不妥協、不做突破底限的交易，是基於社會良知的正確決定。