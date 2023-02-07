徐巧芯遭批「吵鬧小雞」　沈富雄力挺徐：將來能當總統的人

▲徐巧芯日前表態投入立委初選，拋出世代交替且頻頻放話，引發討論。（圖／記者李毓康攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨台北市議員徐巧芯率先拋出「世代交替」，表態將參選信義、南松山立委初選，且頻頻放話只有自己能打敗民進黨，同黨議員秦慧珠則表示，被這些「喜歡吵鬧的小雞牽著鼻子走」，對國民黨是嚴重傷害。對此，前立委沈富雄6日在網路節目《今天誰來沛》中提到，自己會力挺徐巧芯，甚至說過徐巧芯將來會是「當總統的人」。

沈富雄表示，秦慧珠大可不必說那些話，他認為，只要徐巧芯沒有違法，在法律、人情世故可以接受的範圍內，徐巧芯要耍什麼花樣，都是徐巧芯的自由，至於要如何應付，則是被挑戰的同黨立委費鴻泰要傷腦筋。他提到，那些對徐巧芯頗有微詞的社論，都是保守派的意見，因為今天是全民投票，如果徐巧芯做過頭，讓大家反胃，自然就沒有票。

沈富雄指出，有時候徐巧芯的手法，連他都覺得好笑，因為「很厲害」，他甚至說過徐巧芯將來會是「當總統的人」。他表示，因為他從徐巧芯身上看到自己年輕時的努力、衝勁，那種真的日夜不休、一心一意要把事情做好的樣子，所以當徐巧芯喊出「神擋殺神，佛擋殺佛」，強調是「心狠手辣、不講武德的惡女」，他並不覺得討厭，他是覺得「好好笑」，他也坦言，雖然自己年輕時像徐巧芯，但徐巧芯的點子他學不來。