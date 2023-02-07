　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

志工變後宮！陳柏惟堂哥被爆劈5女　受害者控逼看A片、害人染病

▲▼「政治圈又一惡質渣男浮上檯面，至少5名女志工遭連環劈腿」控訴記者會 3Q哥陳柏惟堂哥陳玄曄 劈腿女志工 受害者出面控訴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「政治圈又一惡質渣男浮上檯面，至少5名女志工遭連環劈腿」控訴記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者杜冠霖／台北報導

前立委陳柏惟堂哥陳玄曄去年九合一大選參選市議員落敗，今（7日）有兩名女子出面控訴，陳⽞曄隱瞞⾃⼰有交往19年女友的事實，同一時期連環劈腿，騙睡多位志工團志工和女性支持者，受害志工朱小姐表示，已知至少有5名受害者，不僅有女志⼯的初夜被奪走、高達37次不戴套危險性⾏為、被逼看A片學習性技巧等，還有受害者染病向婦科求診。

朱⼩姐說，自己長期為支持陳柏惟的志工，2022年6⽉陳⽞曄宣布參選台中市議員，她獲邀加入陳⽞曄的競選志⼯團。陳⽞曄多次主動私訊，兩⼈開始熟識；同年8⽉陳⽞曄於志⼯團聚餐後開⾞接送她回住處，並在⾞上告⽩求愛。當時她曾明確向陳表⽰「是男友才能碰我」，陳⽞曄當下允諾後，於是兩⼈開始交往。

朱小姐指出，選舉投票前⼀星期，陳⽞曄於11⽉19⽇遭爆料頻繁進出八大場所，以及疑似已有交往多年的女友，質問陳⽞曄後，陳才坦承⾃⼰有交往19年女友的事實，同時承諾選舉結束後，會好好處理與正宮女友（S⼩姐）的關係。

朱小姐表示，之後發現他仍持續腳踏兩條船，於是3⼈於1⽉15⽇上午在陳⽞曄⾼雄住處附近對質，過程中才從S⼩姐口中得知陳⽞曄私⽣活很亂，「妳不是第⼀個也不是最後⼀個」。更驚人的是，甚至陳在當講師期間也曾騙睡了18歲女學⽣。針對這些事證，拒絕負責的陳⽞曄竟然消極表示，「沒關係要爆就爆，反正我沒有要選了」。

朱小姐透過個⼈臉書公布與陳⽞曄交往期間的LINE對話截圖，指控其欺騙感情， 但該篇⽂章卻莫名遭檢舉下架。之後⾝為陳⽞曄推薦⼈的陳柏惟更委託謝姓⽀持者當中間⼈，欲以紅包、邀約飯局來搓掉，但朱小姐拒絕。

朱小姐表示，自己發現受害者竟然不只她1⼈，陸續有多名志⼯亦告訴她曾遭陳⽞曄以相同PUA⼿法被惡意欺騙感情。其中令⼈難堪的細節，包含有女志⼯的初夜被奪走、⾼達37次不戴套危險性⾏為、被逼看A片學習性技巧等，還有受害者染病向婦科求診。

「選舉不應該拿來圖利⾃⼰，更不應該成為意圖選妃侍寢的途徑」，朱⼩姐強調，陳⽞曄利⽤⽀持者們的信賴，刻意挑選志⼯、針對女性⽀持者下⼿，她依仗著陳柏惟的背書，利⽤候選⼈的⾝份，玩弄多名⽀持者們的感情，這已經不僅⽌於感情糾紛了。

朱⼩姐痛訴，當初陳柏惟打著對抗不公不義的⼝號參政，吸引⺠眾的⽀持，如今⾯對⾃家⼈的不公義，第⼀時間卻是選擇轉彎、搓湯圓、摸頭；明知堂哥的過去，還推薦這樣的候選⼈，是否也是在欺騙選⺠及⽀持者？陳柏惟⼝⼝聲聲公平正義，但現在有沒有辦法跟受害者們站在⼀起？還是為了⾃⼰的家⼈，所有事情都可以轉彎？

朱⼩姐在記者會上也向陳柏惟喊話，呼籲他針對以下三點儘速做出回應：第一、陳柏惟願意跟我們站在⼀起嗎？第二、⾯對到你親人的犯錯是否選擇息事寧⼈？第三、如果你未來再次成為眾所託付的代議⼠，遇到親⼈行為與選⺠託付有牴觸，你怎麼選擇？

▲▼「政治圈又一惡質渣男浮上檯面，至少5名女志工遭連環劈腿」控訴記者會 3Q哥陳柏惟堂哥陳玄曄 劈腿女志工 受害者出面控訴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼「政治圈又一惡質渣男浮上檯面，至少5名女志工遭連環劈腿」控訴記者會 3Q哥陳柏惟堂哥陳玄曄 劈腿女志工 受害者出面控訴。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼「政治圈又一惡質渣男浮上檯面，至少5名女志工遭連環劈腿」控訴記者會 3Q哥陳柏惟堂哥陳玄曄 劈腿女志工受害者出面控訴 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼「政治圈又一惡質渣男浮上檯面，至少5名女志工遭連環劈腿」控訴記者會 3Q哥陳柏惟堂哥陳玄曄 劈腿女志工 受害者出面控訴。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
快訊／數名用戶「網銀遭不明登入」　行員帶資料急報案
快訊／蔣萬安發錢了！　拍板這補助「加碼多1000元」
快訊／民進黨祭重罰　台南議長邱莉莉、林志展停權3年
台灣汪汪隊來了！5搜救犬土耳其救災　同伴咬雞腿目送：平安回家
選議員變選妃！　陳柏惟堂哥致歉：連累不知情家人
快訊／母子雙載佛光山下撞電桿　媽媽爆頭無呼吸心跳
縱火害3歲女童殞命！媽90%灼傷逃出　忍劇痛大喊：救我女兒
國家隊到土耳其了！首批40人飛行15hrs　伊斯坦堡機場畫面
快訊／堂哥選議員被控劈5女　陳柏惟道歉了
陳柏惟堂哥被爆劈5女　37次不戴套害染病、奪女志工初夜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

家長年省1.2萬元！蔣萬安今拍板「加碼準托育補助」　最快下半年上路

快訊／民進黨祭重罰　台南議長涉賄邱莉莉、林志展停權3年

綠批夏立言赴陸「朝共」　胡志強稱敵人變朋友、徐旭東不多表態

麻將最大黨主席將開直播！線上評論時事　盼洗刷麻將污名

民眾黨團反對蔡政府「亂撒紅包」　提4訴求：台電虧損不該全民共享

侯友宜遭嗆「南部沒票」　王金平：票一定有啦！多少問題而已

選議員變選妃！陳柏惟堂哥被爆劈5女　陳玄曄致歉：連累不知情家人

徐巧芯遭批「吵鬧小雞」　沈富雄力挺徐：將來能當總統的人

直擊／備戰南投立委補選　鄭文燦、黨團幹部赴民進黨密商

快訊／堂哥被控劈腿5女　陳柏惟道歉：我理解也同情當事人的傷害

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

蔡卓宜考慮「再婚王大陸」　計畫生小孩..吐心聲：有點害怕

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

家長年省1.2萬元！蔣萬安今拍板「加碼準托育補助」　最快下半年上路

快訊／民進黨祭重罰　台南議長涉賄邱莉莉、林志展停權3年

綠批夏立言赴陸「朝共」　胡志強稱敵人變朋友、徐旭東不多表態

麻將最大黨主席將開直播！線上評論時事　盼洗刷麻將污名

民眾黨團反對蔡政府「亂撒紅包」　提4訴求：台電虧損不該全民共享

侯友宜遭嗆「南部沒票」　王金平：票一定有啦！多少問題而已

選議員變選妃！陳柏惟堂哥被爆劈5女　陳玄曄致歉：連累不知情家人

徐巧芯遭批「吵鬧小雞」　沈富雄力挺徐：將來能當總統的人

直擊／備戰南投立委補選　鄭文燦、黨團幹部赴民進黨密商

快訊／堂哥被控劈腿5女　陳柏惟道歉：我理解也同情當事人的傷害

快訊／台北西門鬧區大樓13樓失火　警消出動消防雲梯車搶救

搶出國！111年國際線「載客數增465％」　春節出入境創近3年新高

北市「8家情人節住房優惠」開露營車出遊！單身狗也有聯誼、抽獎

偽藥爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

全聯草莓季必買清單！新品「草莓生乳捲、草莓雙餡銅鑼燒」超罪惡

快訊／陽信銀行數名用戶「網銀遭不明登入」　行員帶資料急報案

高雄2工人遭鷹架重砸！吊車司機搶救2hrs不治　勒令停工最高罰30萬

曾槍擊仇家！高雄砸車押人「紅豆仔」作風彪悍　明仁會南部要角

父母死後「屍體爛在家」！她謊稱雙親年邁不便見客　警秒識破

家長年省1.2萬元！蔣萬安今拍板「加碼準托育補助」　最快下半年上路

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

國安會官員出境耍官威機場咆哮　總統府道歉了

國安會處長「機場咆哮拍桌」　提前飛出去還事後補登

柯文哲備戰總統　新光大公主幕僚不長眼遭嗆

搭公務車蹺班玩樂報公帳　行政院閣員回應了

桃市基層不滿「要掛識別證」？　桃議員怒：做不下去就換民間企業

快訊／堂哥被控劈腿5女　陳柏惟道歉：我理解也同情當事人的傷害

志工變後宮！陳柏惟堂哥被爆劈5女　受害者控逼看A片、害人染病

台灣搜救隊出發　40人、3搜救犬赴土耳其

林智堅訴願遭駁回　林濁水回憶民進黨一舉動：太奇怪了

八軍團二兵休假社群留負面訊息　軍方隨家屬急尋憾車內自傷不治

選議員變選妃！陳柏惟堂哥被爆劈5女　陳玄曄致歉：連累不知情家人

國民黨北市立委可能名單曝光！　她點名羅智強出戰「士林大同」區

台灣第二批搜救隊今出發　90人赴土耳其救災

誰安排柯文哲「站最邊邊」？　藍議員看中央新聞稿怒：硬要欸

更多熱門

相關新聞

快訊／堂哥被控劈腿5女　陳柏惟道歉：我理解也同情當事人的傷害

快訊／堂哥被控劈腿5女　陳柏惟道歉：我理解也同情當事人的傷害

台灣基進前立委陳柏惟的堂哥陳玄曄7日遭指控劈腿5名女志工，但卻不肯出面回應，而陳柏惟更想摸頭私了。對此，陳柏惟稍早回應，表示自己理解也同情當事人的傷害；身為團隊領導者，這部分的確是他的疏失，讓許多人失望，非常抱歉。

ET民調／上任滿月！高虹安施政滿意度42.3％

ET民調／上任滿月！高虹安施政滿意度42.3％

左酸王鴻薇、右嗆林奕華！高嘉瑜批國民黨沒人才

左酸王鴻薇、右嗆林奕華！高嘉瑜批國民黨沒人才

即／1票500行賄選民　南投3連霸議員遭重判

即／1票500行賄選民　南投3連霸議員遭重判

傳朱立倫可能「上場代打」2024　侯友宜：每個人有自己的角色

傳朱立倫可能「上場代打」2024　侯友宜：每個人有自己的角色

關鍵字：

陳柏惟陳玄曄2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

2月補班2天不是最慘！3月才是「恐怖大魔王」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

隋棠1.4億噪音豪宅「狂砍5000萬入手」！爆買房2大堅持

快訊／台語歌手方順吉證實離婚！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

李昇基宣布結婚：我求婚，她答應了　4月娶李多寅

隋棠被控惡鄰「台北豪宅奢華裝潢全曝光」！

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

小甜甜離婚後第1個過年「最新近況曝」！遭老公友攻擊

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面