志工變後宮！陳柏惟堂哥被爆劈5女　受害者控逼看A片、害人染病

▲「政治圈又一惡質渣男浮上檯面，至少5名女志工遭連環劈腿」控訴記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

前立委陳柏惟堂哥陳玄曄去年九合一大選參選市議員落敗，今（7日）有兩名女子出面控訴，陳⽞曄隱瞞⾃⼰有交往19年女友的事實，同一時期連環劈腿，騙睡多位志工團志工和女性支持者，受害志工朱小姐表示，已知至少有5名受害者，不僅有女志⼯的初夜被奪走、高達37次不戴套危險性⾏為、被逼看A片學習性技巧等，還有受害者染病向婦科求診。

朱⼩姐說，自己長期為支持陳柏惟的志工，2022年6⽉陳⽞曄宣布參選台中市議員，她獲邀加入陳⽞曄的競選志⼯團。陳⽞曄多次主動私訊，兩⼈開始熟識；同年8⽉陳⽞曄於志⼯團聚餐後開⾞接送她回住處，並在⾞上告⽩求愛。當時她曾明確向陳表⽰「是男友才能碰我」，陳⽞曄當下允諾後，於是兩⼈開始交往。

朱小姐指出，選舉投票前⼀星期，陳⽞曄於11⽉19⽇遭爆料頻繁進出八大場所，以及疑似已有交往多年的女友，質問陳⽞曄後，陳才坦承⾃⼰有交往19年女友的事實，同時承諾選舉結束後，會好好處理與正宮女友（S⼩姐）的關係。

朱小姐表示，之後發現他仍持續腳踏兩條船，於是3⼈於1⽉15⽇上午在陳⽞曄⾼雄住處附近對質，過程中才從S⼩姐口中得知陳⽞曄私⽣活很亂，「妳不是第⼀個也不是最後⼀個」。更驚人的是，甚至陳在當講師期間也曾騙睡了18歲女學⽣。針對這些事證，拒絕負責的陳⽞曄竟然消極表示，「沒關係要爆就爆，反正我沒有要選了」。

朱小姐透過個⼈臉書公布與陳⽞曄交往期間的LINE對話截圖，指控其欺騙感情， 但該篇⽂章卻莫名遭檢舉下架。之後⾝為陳⽞曄推薦⼈的陳柏惟更委託謝姓⽀持者當中間⼈，欲以紅包、邀約飯局來搓掉，但朱小姐拒絕。

朱小姐表示，自己發現受害者竟然不只她1⼈，陸續有多名志⼯亦告訴她曾遭陳⽞曄以相同PUA⼿法被惡意欺騙感情。其中令⼈難堪的細節，包含有女志⼯的初夜被奪走、⾼達37次不戴套危險性⾏為、被逼看A片學習性技巧等，還有受害者染病向婦科求診。

「選舉不應該拿來圖利⾃⼰，更不應該成為意圖選妃侍寢的途徑」，朱⼩姐強調，陳⽞曄利⽤⽀持者們的信賴，刻意挑選志⼯、針對女性⽀持者下⼿，她依仗著陳柏惟的背書，利⽤候選⼈的⾝份，玩弄多名⽀持者們的感情，這已經不僅⽌於感情糾紛了。

朱⼩姐痛訴，當初陳柏惟打著對抗不公不義的⼝號參政，吸引⺠眾的⽀持，如今⾯對⾃家⼈的不公義，第⼀時間卻是選擇轉彎、搓湯圓、摸頭；明知堂哥的過去，還推薦這樣的候選⼈，是否也是在欺騙選⺠及⽀持者？陳柏惟⼝⼝聲聲公平正義，但現在有沒有辦法跟受害者們站在⼀起？還是為了⾃⼰的家⼈，所有事情都可以轉彎？

朱⼩姐在記者會上也向陳柏惟喊話，呼籲他針對以下三點儘速做出回應：第一、陳柏惟願意跟我們站在⼀起嗎？第二、⾯對到你親人的犯錯是否選擇息事寧⼈？第三、如果你未來再次成為眾所託付的代議⼠，遇到親⼈行為與選⺠託付有牴觸，你怎麼選擇？