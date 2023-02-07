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星雲大師圓寂　呂秀蓮致悼：盼大師的佛法「點亮兩岸和平明燈」

▲▼佛光山星雲大師圓寂。（資料照／民眾提供）

▲佛光山星雲大師圓寂。（資料照／民眾提供）

記者江采蓁／綜合報導

佛光山開山宗長星雲大師於5日圓寂，享耆壽97歲，各界紛紛致上哀悼之意。前副總統呂秀蓮7日也透過臉書致悼，她憶起與星雲大師曾有兩次深談，一項殊福，並盼大師的佛法和福慧照亮兩岸政府和人民的心，吹熄戰火，點亮和平明燈。

呂秀蓮憶起，自己與星雲大師曾有兩次深談，一項殊福。她提到，有一次星雲大師談起對台灣的愛與恩，以及對兩岸的期許，星雲大師出生在大陸，成長在台灣，感念在大陸的老母親，星雲大師早期多跟國民黨人士交往，民進黨執政後也全力支持，但還是有一些人懷疑星雲大師，說些不好聽的話，星雲大師做為出家人，仍難免慨嘆三分。

呂秀蓮說道，另一次是她夜訪星雲大師，星雲大師用心聽她述說來意，也關心她退休後所從事的公益活動，談話間她追述年輕時從事有關女權與人權改革的經歷，難免提到高雄事件，尤其老母驚悉她被捕，跌斷腿骨，終致病逝，而她卻始終無法回家奔喪。她表示，只見星雲大師慈悲的臉龐老淚縱橫，令她永銘肺腑。

呂秀蓮指出，一項殊福是星雲大師慨然提供她精美的佛光山藝廊，為台灣100位本土藝術家主辦「台灣21名家聯展」畫展。開幕時星雲大師親臨主持，並在全體藝術家陪同下用「心眼」觀賞展覽，最後捐出100萬元義購其中二件留念，慨然贊助當時她在推動的「救地球、保台灣」活動。

呂秀蓮最後強調，在兩岸兵凶戰危之際，大師圓寂，萬人同殤，願大師的佛法和福慧照亮兩岸政府和人民的心，吹熄戰火，點亮和平明燈。

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