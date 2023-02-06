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「法幢不倒慧燈不滅」　王金平親寫弔文致悼星雲大師

▲▼星雲大師與王金平。（圖／翻攝自王金平臉書）

▲星雲大師與王金平。（圖／翻攝自王金平臉書）

記者江采蓁／綜合報導

佛光山開山宗長星雲大師於昨（5）日圓寂，享耆壽97歲，各界紛紛致上哀悼之意。前立法院院長王金平今（6）日也在臉書貼出弔文敬悼星雲大師，文中提到星雲大師「法幢不倒，慧燈不滅」。

王金平表示，自己與星雲大師結緣於民國67年，因此更親近佛菩薩，也有更多服務社會的機緣。他憶起，八年前，大師邀請他來一同籌組中華傳統宗教總會並擔任總會長，傳承舉辦世界神明聯誼會，願能邀集世界各國重要的宗教都能在這個平台上齊聚交流，讓彼此互相認識，並一同為了眾生盡更多心力，大師都親自參與討論，心心念念此大願，如此慈悲而平等的胸懷，讓他深深敬佩且感動。

王金平指出，而今大師的辭世讓總會的成員痛失精神導師，也讓社會各界惋惜，讓佛門弟子無限感念。他提到，自己十分感恩大師的一生奉獻與無量功德，今早特此弔文交予佛光山敬悼星雲大師。

王金平弔文全文如下：

弔唁星雲大師

驚聞星雲大師圓寂，無限哀悼，謹弔以詞曰：

佛光勝域 傳燈開山 一代大師 人天眼滅

般若舟沉 眾痛失依 同聲祈願 期我大師

乘願再來 大師圓寂 功德圓滿 高登蓮品

上品上生 惟我大師 生於憂患 長於困難

喜悅一生 花開見佛 人天安仰 人間佛教

眾生平等 家庭普照 做一個人 明一點理

悟一些緣 懂一顆心 法幢不倒 慧燈不滅

澤在人間 往生蓮邦 神超淨域 接引西方

神歸極樂 果證菩提 生西現瑞 念佛往生

欣登彼岸 護國弘教 慧光溥昭 宏教垂範

「中華團結 萬家生佛 社會和諧 人民安樂」

慈光常住 慧炬長明 炬光永曜 佛光普照

晚王金平謹弔於民國112年（公元2023年）（佛曆2567年）2月6日

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