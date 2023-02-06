沈春華淚憶星雲大師　13年前「一碗麵」讓她頓悟：像人生一樣

▲沈春華曬出與星雲大師合照，並分享2人多年前一場互動。（圖／翻攝自Facebook／沈春華 Live Show，下同）

記者閔文昱／綜合報導

佛光山開山宗長星雲大師於昨（5）日圓寂，享耆壽97歲，各界紛紛致上哀悼之意。知名主持人沈春華也在臉書分享過去與星雲大師合照，並表示13年前曾因母親臥病多年，到高雄佛光山拜訪星雲法師，當時大師贈她一碗麵，之後的談話雖像是閒話家常，但至今仍深深影響著她，讓她不禁感念「星雲大師既是宗教家、慈善家、也是了不得的教育家」。

沈春華6日臉書發文表示，在得知星雲大師辭世的消息後，她先是感到十分震驚不捨，隨後便回想起曾在電視節目中專訪大師，「他老人家就像一位慈悲的人生百科全書，記憶力驚人又十分風趣幽默。」但星雲法師影響她最深的，是在多年前的一場私下拜會場上。

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沈春華透露，她在2010年時曾到高雄佛光山拜訪星雲大師，當時她的母親已臥病多年，身體日漸嬴弱，她常帶著小女兒利用周末南北往返，探視已無法言語的母親，而她看著母親受苦，受困一張床榻，心中既無助又恐懼，彷彿人生下起大雨卻一直找不到傘，於是就想上山求取大師開示。

沈春華指出，當年她抵達山上時正是晚膳時分，大師邀她一同吃碗麵，2人專注的享用這碗簡單卻美味無比的麵時，正是夕陽西下，窗外霞光映照在山巒起伏間，此時大師突然說道，「麵就是越簡單越好，像人生一樣，不要放一堆有的沒的，太雜了，那是在吃料還是吃麵呢？就是要吃麵條裹著湯的味道，這樣就很好了！」

此話一出，瞬間讓沈春華頓悟「可不是嗎？簡單專一，用心感受，好好面對，滋味便在其中！」之後她便和大師提起母親的狀況，說著說著就淚流滿面，雖覺得很難為情，但大師不以為意，反而還聽出了一位小女兒害怕失去母親的心情，她就這樣在山上吃了麵，流了淚，和大師又笑又哭的閒話家常，「大師『簡單面對人生』的開示，於我受益良多。」

沈春華最後也感念，星雲大師此生奉獻佛教，既是宗教家、慈善家、也是了不得的教育家，更帶領弟子建立了可長可久的宗教組織傳承，真正功德圓滿，「雖有如巨星劃過天際，但大師並沒有殞落，只是回歸他最愛的浩瀚星雲，從此更加自由自在，無病無痛，其光與熱不只普照天上，亦將持續溫暖人間。」