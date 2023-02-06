　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

沈春華淚憶星雲大師　13年前「一碗麵」讓她頓悟：像人生一樣

▲沈春華曬出與星雲大師合照，並分享2人多年前一場互動。（圖／翻攝自Facebook／沈春華 Live Show）

▲沈春華曬出與星雲大師合照，並分享2人多年前一場互動。（圖／翻攝自Facebook／沈春華 Live Show，下同）

記者閔文昱／綜合報導

佛光山開山宗長星雲大師於昨（5）日圓寂，享耆壽97歲，各界紛紛致上哀悼之意。知名主持人沈春華也在臉書分享過去與星雲大師合照，並表示13年前曾因母親臥病多年，到高雄佛光山拜訪星雲法師，當時大師贈她一碗麵，之後的談話雖像是閒話家常，但至今仍深深影響著她，讓她不禁感念「星雲大師既是宗教家、慈善家、也是了不得的教育家」。

沈春華6日臉書發文表示，在得知星雲大師辭世的消息後，她先是感到十分震驚不捨，隨後便回想起曾在電視節目中專訪大師，「他老人家就像一位慈悲的人生百科全書，記憶力驚人又十分風趣幽默。」但星雲法師影響她最深的，是在多年前的一場私下拜會場上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沈春華透露，她在2010年時曾到高雄佛光山拜訪星雲大師，當時她的母親已臥病多年，身體日漸嬴弱，她常帶著小女兒利用周末南北往返，探視已無法言語的母親，而她看著母親受苦，受困一張床榻，心中既無助又恐懼，彷彿人生下起大雨卻一直找不到傘，於是就想上山求取大師開示。

▲沈春華曬出與星雲大師合照，並分享2人多年前一場互動。（圖／翻攝自Facebook／沈春華 Live Show）

沈春華指出，當年她抵達山上時正是晚膳時分，大師邀她一同吃碗麵，2人專注的享用這碗簡單卻美味無比的麵時，正是夕陽西下，窗外霞光映照在山巒起伏間，此時大師突然說道，「麵就是越簡單越好，像人生一樣，不要放一堆有的沒的，太雜了，那是在吃料還是吃麵呢？就是要吃麵條裹著湯的味道，這樣就很好了！」

此話一出，瞬間讓沈春華頓悟「可不是嗎？簡單專一，用心感受，好好面對，滋味便在其中！」之後她便和大師提起母親的狀況，說著說著就淚流滿面，雖覺得很難為情，但大師不以為意，反而還聽出了一位小女兒害怕失去母親的心情，她就這樣在山上吃了麵，流了淚，和大師又笑又哭的閒話家常，「大師『簡單面對人生』的開示，於我受益良多。」

沈春華最後也感念，星雲大師此生奉獻佛教，既是宗教家、慈善家、也是了不得的教育家，更帶領弟子建立了可長可久的宗教組織傳承，真正功德圓滿，「雖有如巨星劃過天際，但大師並沒有殞落，只是回歸他最愛的浩瀚星雲，從此更加自由自在，無病無痛，其光與熱不只普照天上，亦將持續溫暖人間。」

ET快訊
土耳其強震威力相當於「130顆原子彈」　持續爆炸43秒
台灣最老百萬YTR誕生！　唐綺陽直播暴哭
沈春華淚憶星雲大師　13年前「一碗麵」讓她頓悟
喝飲料恐禿頭！研究揭「超過每周上限」狂虐毛囊
土耳其強震　「45國宣布啟動援助」
日本420萬網紅下海拍AV！來台認「台男我的菜」：想一起色色

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

沈春華淚憶星雲大師　13年前「一碗麵」讓她頓悟：像人生一樣

【英語TOEIC通】連上六天班要人命！五步驟學請假英文

星雲大師「年輕帥照」曝光　老照片社團網友認證：美男子

男友纏綿「見1幕」秒變臉！從此拒碰她　妹子心碎：是天生的

甜姐兒楊智惠　獲票選部立台南醫院最親切藥師

星雲「安詳示寂」　證嚴法師發文：感念大師「愛護勉勵」

星雲大師2／13圓寂讚頌典禮　「荼毘」後安葬佛光山萬壽園

星雲糖尿病纏身50年！年前住院「心念佛光山」　無懼死亡當睡覺

一周內3波冷空氣襲台！冷氣團報到「低溫14°C↓」時間曝

名醫曝星雲「置生死於度外」　90歲度大劫！堅持每天寫千幅一筆字

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

渡邊直美「激瘦20公斤」現身台北！　「台灣食物最好吃」大推這一味

歐告爬沙發偷吃奴才晚餐　他轉身見雞肉全清空傻眼

逛壽山動物園遭猴子軍洗劫　霸佔推車、搜包還齜牙回瞪

沈春華淚憶星雲大師　13年前「一碗麵」讓她頓悟：像人生一樣

【英語TOEIC通】連上六天班要人命！五步驟學請假英文

星雲大師「年輕帥照」曝光　老照片社團網友認證：美男子

男友纏綿「見1幕」秒變臉！從此拒碰她　妹子心碎：是天生的

甜姐兒楊智惠　獲票選部立台南醫院最親切藥師

星雲「安詳示寂」　證嚴法師發文：感念大師「愛護勉勵」

星雲大師2／13圓寂讚頌典禮　「荼毘」後安葬佛光山萬壽園

星雲糖尿病纏身50年！年前住院「心念佛光山」　無懼死亡當睡覺

一周內3波冷空氣襲台！冷氣團報到「低溫14°C↓」時間曝

名醫曝星雲「置生死於度外」　90歲度大劫！堅持每天寫千幅一筆字

火速送走厄文後三巨頭獨留KD　美媒點出籃網下一步

12星座愛上你的小祕密　全都藏在「這些」舉動裡

吳宗憲「肖像被盜用」揚言提告！　多人受騙他不忍了：觀眾都是衣食父母

父母太嚴格　林書豪小時候曾迷惘：為什麼不喜歡我？

土耳其地震威力相當於「130顆原子彈」　持續爆炸了43秒

製作人談《臥龍：蒼天殞落》魔武將設計　　體驗無名小卒成名之路

台灣最老百萬YTR誕生！　唐綺陽經營8年直播暴哭：從來沒有炒作

2個月暴剷20kg！她「只靠1運動」不累不喘　激瘦對比照曝

重啟林來瘋！林書豪落地首日就訓練　鋼鐵人回應「何時首秀」

沈春華淚憶星雲大師　13年前「一碗麵」讓她頓悟：像人生一樣

怕怕！小寶寶洗澡表情逐漸母湯 淚眼求馬麻：快把人家抱起來啦

生活熱門新聞

全捐了！星雲法師「遺產金額曝光」：這些都不是我的

星雲「真身封龕」畫面曝　今起7天弟子24小時守靈

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

李宗瑞帶最新作品「重出江湖！」

台灣高鐵驚見這一幕　妹子：以為在日本

本想活到80歲就好　星雲85歲預立遺囑

只休一天炸怨聲　全場哀號：18號又一次！

星雲大師年輕帥照曝光　老照片社團：美男子

冷氣團報到時間曝　低溫14°C↓

帶球嫁醫師　婚宴蜜月極致省讓她公主夢碎

師父開196萬暴力鴨　本尊回應了

立春後5大生肖好運連連　肖虎者事業好運貴人相助

再打回10℃　下波還有強冷空氣

廁所塞滿木頭　內行人一看勸報警

更多熱門

相關新聞

星雲大師年輕帥照曝光　老照片社團：美男子

星雲大師年輕帥照曝光　老照片社團：美男子

光山開山宗長星雲大師5日下午5時於佛光山傳燈樓開山寮圓寂，享耆壽97歲。生前的事蹟也被許多網友討論，一個交流老照片的社團「老照片交流道」就曝光了一張珍貴的老照片，被許多網友大讚，大師年輕的時候真的是一位「美男子」。

「法幢不倒慧燈不滅」　王金平親寫弔文致悼星雲大師

「法幢不倒慧燈不滅」　王金平親寫弔文致悼星雲大師

證嚴：感念大師「愛護勉勵」

證嚴：感念大師「愛護勉勵」

星雲大師2/13「荼毘」　安葬佛光山萬壽園

星雲大師2/13「荼毘」　安葬佛光山萬壽園

悼念星雲大師　馬英九曝與佛光會結30年善緣契機

悼念星雲大師　馬英九曝與佛光會結30年善緣契機

關鍵字：

沈春華星雲大師

讀者迴響

熱門新聞

全捐了！星雲法師「遺產金額曝光」：這些都不是我的

星雲「真身封龕」畫面曝　今起7天弟子24小時守靈

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

74歲翁中樂透拋妻「激戰18歲嫩妹」窒息亡

房客秒殺5000元「直接簽2年約」！房東1句神回

李宗瑞帶最新作品「重出江湖！」

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

台灣高鐵驚見這一幕　妹子：以為在日本

大飛喝醉摔下樓梯「半邊臉全碎」

又有科技大廠要裁員！戴爾將砍6650名員工

黃曉明、Angelababy瘋傳世紀大復婚！無名指鑽戒掀關注

土耳其強震恐破千人喪命　官員證實17死

媽媽剛走1年多！愛雅92歲爸爸初二去世：我是孤兒

聖主史丹利實況突現「口ｘ臉」

本想活到80歲就好　星雲85歲預立遺囑

更多

最夯影音

更多
撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧
滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面