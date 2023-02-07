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土耳其強震傷亡恐破2萬！難民0度下冒雨雪露宿　世展會啟動救援

▲▼土耳其與敘利亞接壤地區發生強震，世界衛生組織預估傷亡人數恐破2萬，世界展望會啟動救援。（圖／世界展望會提供）

▲土耳其與敘利亞接壤地區發生強震，世界衛生組織預估傷亡人數恐破2萬，世界展望會啟動救援。（圖／世界展望會提供）

記者林育綾／綜合報導

土耳其與敘利亞接壤地區在6日清晨發生芮氏規模7.8強震，世界展望會一名敘利亞團隊工作人員回憶當下仍餘悸猶存，表示從地震中驚醒時飛奔到孩子們床前，「但大門離我好遠，我不知道該先抱起哪個孩子逃跑」，更說「那1分鐘的時間，感覺有如數年無助與恐懼的總和」。WHO預估傷亡人數恐破2萬，目前世界展望會也跟時間賽跑，啟動救援行動。

▲▼土耳其與敘利亞接壤地區發生強震，世界衛生組織預估傷亡人數恐破2萬，世界展望會啟動救援。（圖／世界展望會提供）

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▲世界衛生組織預估傷亡人數恐破2萬，目前氣溫零度下，許多難民無處可去只能露宿。（圖／世界展望會提供）

此次土耳其強震，近百年來襲擊土耳其的最強地震，截至2月7日中午為止，土敘兩國的死亡人數已超越4300人，因地震發生時間為當地清晨4點，大部分民眾在睡夢中來不及逃生遭掩埋，考量到震央加濟安泰普（Gaziantep）目前低溫-6°C的寒冷氣候，更加大受災民眾的生存難度。

聯合國世界衛生組織（WHO）官員也憂慮表示，死亡人數或許會突破2萬，假若不幸預測準確，這波傷亡人數將比台灣921地震時多了近10倍。面對嚴重情勢，世界展望會正在迅速展開部署，進入土、敘兩國災區進行物資發放與兒童保護等救援工作。

根據世界展望會敘利亞團隊傳回的第一手災區畫面，多數房屋全倒或半倒，在地醫療設施和集體緊急避難所，都需要燃料供暖、供電，還有帳棚、毯子、床墊、防水布、暖爐、口糧等禦寒與維生物資。

當地工作人員指出，現場至少有20處醫療設施部分或完全毀損，人們則是無家可歸，或害怕房屋塌陷而不敢回家，然而氣溫接近零度，大家只能冒著雨雪露宿街頭。被戰火所迫逃離家園的敘利亞人，如今又被地震奪走僅存的一切。

▲▼土耳其與敘利亞接壤地區發生強震，世界衛生組織預估傷亡人數恐破2萬，世界展望會啟動救援。（圖／世界展望會提供）

▲因地震造成街道兩旁的房屋損毀，連帶使停靠路邊的車輛被瓦礫砸毀。（圖／世界展望會提供）

此次強震重創土耳其南部及敘利亞西北部，這兩個區域在過去近12年間，已接納大量敘利亞難民及境內流離失所者。由於曠日持久的戰爭，光是敘利亞西北部就有約410萬人依靠人道救援維生，其中大多數是容易遭受傷害的婦女與兒童。地震對這些婦孺造成第一波傷害後，後續要如何在殘破、冰冷的災區維生是更大的挑戰。

台灣世界展望會表示，事件發生後，世界展望會立即第一時間展開救援工作，救援行動涵蓋土耳其的加濟安泰普（Gaziantep）和桑尼烏爾法（Sanliurfa），以及敘利亞北部的阿扎茲（Azaz）、阿夫林（Afrin）和伊德利卜（Idlib）等地。

救援作業以提供民眾維生物資為首要任務，包括抵禦嚴寒的帳棚、衣物、毯子、床墊、防水布、食物、以及乾淨可用的水資源。因為該地區的醫療設施和集體緊急避難所急需燃料供暖、供電、以進行搶救工作，展望會已開始向災民收容所分發燃料和暖爐，以求加快搜救進度並保障災民生存需求。

台灣世界展望會會長李紹齡指出，此次土耳其地震的影響規模大，世界衛生組織也預估死亡人數可能達2萬人，台灣921大地震近十倍的數字，希望台灣民眾發揮愛心捐款，響應台灣世界展望會土耳其及敘利亞震災救援計畫，成為災民與孩子們艱困時刻的力量，陪他們走過恐懼，有機會重建未來。

▼在崩塌的房子旁邊，即使還佇立的房屋也明顯的傾斜，民眾都不敢待在室內。（圖／世界展望會提供）

▲▼土耳其與敘利亞接壤地區發生強震，世界衛生組織預估傷亡人數恐破2萬，世界展望會啟動救援。（圖／世界展望會提供）

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