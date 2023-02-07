馬英九譽連戰增加邦交國　痛批蔡英文丟8友邦還不撤換外交部長

記者鄭佩玟／台北報導

前副總統連戰今（7）日舉辦《連戰回憶錄》新書發表會，前總統馬英九致詞指出，連戰在外交部長任內增加7個邦交國，反觀現任總統蔡英文任內丟掉8個邦交國，「是中華民國建國以來邦交國最少的時候」，但內閣改組時，外交部長卻紋風不動，馬因此痛批「毫無政治責任，讓人感慨萬千」。

▲前總統馬英九出席《連戰回憶錄》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

馬英九指出，50年前台大法律系時期曾旁聽過「連老師」的課，獲益良多；並指連戰留下許多政績，例如1988年擔任外交部長，任內增加7個邦交國，反觀蔡英文任內丟掉8個邦交國，是中華民國建國以來邦交國最少的時候。

馬英九接著表示，去年地方大選落幕後，民進黨說要整頓內閣改組，可是外交部長紋風不動，毫無政治責任，讓人感慨萬千。馬英九則舉自身經歷，指前總統李登輝執政時期治安敗壞，連續發生劉邦友、白曉燕、彭婉如命案，導致民怨沸騰，當時他身為督導治安的政務委員，在5萬民眾抗議的3天後就引咎請辭、下台負責。

馬英九說，自己對連戰的栽培感謝不已，而2004年連戰選總統，他不只全力支持，亦應允擔任總幹事；而他就任總統後，則連續5年派遣連戰擔任國家領導人的代表，出席亞太經合會年會（APEC）。馬強調，連戰對國家貢獻卓著，國人都有目共睹，這次出版《連戰回憶錄》，會是認識台灣政經的重要著作。