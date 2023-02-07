夏立言赴陸遭酸「維尼追星團」　朱立倫：綠不也希望對話交流嗎

記者鄭佩玟／台北報導

前副總統連戰今（7）日下午舉行「連戰回憶錄」新書發表會，藍營大咖齊聚一堂，包括國民黨主席朱立倫也應邀出席。針對副主席夏立言赴陸遭民進黨質疑是「朝共」、「維尼追星團」，朱立倫受訪時直言，國民黨堅持兩岸和平、透過對話，而不是要對抗交惡，民進黨不是說也希望對話交流嗎？結果國民黨去做了卻只會被抹紅、抹黑，「真是雙標黨！」

▲國民黨主席朱立倫出席《連戰回憶錄》新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）

朱立倫再次強調，國民黨派夏立言這次去大陸就是帶著農、漁民、台生、台商、台胞需要解決的問題，去面對問題、解決問題和對話交流，真正能夠幫助他們，沒有任何一絲一毫的政治考量，只有為台灣好。

至於民進黨要和平保台，是否要先放棄台獨黨綱？朱立倫則酸，雙標黨是民進黨的DNA，國民黨交流就要罵，自己口中又喊對話交流，而民進黨口中喊和平保台，卻又不放棄台獨黨綱？是不是該請民進黨主席賴清德好好解釋一下，民進黨堅持的台獨和和平保台如何共存？

對於民進黨喊對話交流，是否不要再禁止陸客來台，而是要歡迎他們？朱立倫認為，夏立言去年8月訪陸時就希望恢復小三通，增加航點，國民黨看得很清楚，都是卡在現在的民進黨執政當局。最後，朱立倫呼籲，當全世界都在開放時，希望民進黨恢復觀光、不要再卡。