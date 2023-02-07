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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被點名出戰「士林大同」區　羅智強婉拒：必須顧慮團隊和家人

▲▼羅智強22日上午受訪。（圖／記者宋良義攝）

▲羅智強。（圖／記者宋良義攝）

記者詹宜庭／台北報導

針對國民黨北市黨部主委黃呂錦茹表示，希望藍營能徵召前北市議員羅智強參選「士林、大同區」立委，對戰民進黨現任立委何志偉。羅智強7日回應，該選區過去只有在前總統馬英九時期有贏過，其他次都是民進黨的天下，如果輸的話就要承受輸的代價，但他必須顧慮團隊和家人，這場仗必須志在必得「一定要選上」，更預告他將在10日公布參選選區。

羅智強日前宣布投入立委選舉，雖然選區未定，卻傳出有幕僚穿著「大安立委參選人羅智強服務團隊」競選背心，而羅智強今早也貼出他到大安區拜訪里長的照片，競選大安區立委的態勢已漸趨明確。

羅智強7日在廣播節目《POP搶先爆》中，被主持人朱凱翔提問「有準備參選2024年台北市大安區的立委嗎？」羅智強回應，2月10日會告訴大家答案。

羅智強透露，他這次考量參選立委有很多掙扎及為難，最現實的因素是他有頻道「野電視」，也在帶兵打仗，底下有很多子弟兵，對他來說這場選戰是志在必得，一定要選上，「如果要選上，一定不能過度高估自己，我把自己高估到什麼程度其實是一個問號。」

羅智強補充，桃園他並不是沒有評估過，但是桃園有很多現實因素，讓他的評估空間越來越小。他舉例，他的戶籍設在龜山，而該選區已有國民黨桃園市議員牛煦庭表明要參選立委，「牛煦庭很優秀，他在我選桃園市長時幫了我很多的忙，認識我的人都知道，我不擋兄弟的路。」

至於桃園八德選區，羅智強指出，據他所知，桃園市長張善政青年團有位發言人名叫邱繼泰，他是桃園市議會議長邱奕勝的姪兒，有興趣參選；另外還有國民黨籍前立委孫大千，他原本就是八德的立委，只是有一次落選，目前聽說他想要重新光復八德選區。因此，羅智強說，桃園選區他都有嚴格評估過，但在人情與現實的壓力之下，「五個選區都沒空間了。」

另針對黃呂錦茹表示，希望藍營能徵召羅智強參選艱困選區的「士林、大同區」，羅智強回應，這區有歷以來，只有在馬英九氣勢最高時有「八仙過海」過，其他都是民進黨的天下，「但我有我的團隊，他們跟我南征北討，是一步一腳印走遍全台灣。到底是要去打一席沒有把握的選戰比較重要？還是國會要有一個大家認同的人重要？不管去哪個選區，必然都要辜負一部分的支持者對我的期待，這是我的為難。」

羅智強進一步說明，他的政治生涯從大安、文山區開始，若面對其他選區都是要重新耕耘的；而選區這種事是這樣，你到一個選區，其他選區的人就會有不同意見，這不是大家所想的那麼單純。

羅智強認為，若到艱困選區開疆闢土，還是有可能會輸，「艱困選區的用意就是輸的機率比較大，雖然不是沒有贏的機會，但如果輸的話就要承受輸的代價，我很現實地講，我有團隊和家人，我的目標就是要進國會，我一定會讓選票上有我的名字，至於選區落在哪裡，那又是另一回事了。」

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