「隋唐為什麼常侵擾鄰居？」他這樣神解...網全笑翻：給你過

▲網友KUSO文引發熱議。（圖／翻攝自PTT）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

藝人隋棠遭媒體爆料，家中小孩常一早或是半夜在家中跑動發出噪音，多次勸說溝通無效，還被嗆「你們就跟著早點起床囉！」讓鄰居不滿控訴是惡鄰，目前隋棠和先生Tony暫無回應。此事在批踢踢引發熱議，有網友用KUSO方式嘲諷「隋唐為什麼常常侵擾鄰居？」惹笑不少鄉民。

一名網友在PTT以「隋唐為什麼常常侵擾鄰居？」為題發文，不少人以為他是在討論女星隋棠遭爆料事件，但點進去後大家卻發現錯了，原來該網友是認真的在討論歷史，「隋唐時代，隋朝隋文帝和隋煬帝發動高句麗戰爭；唐朝從唐太宗開始也經常去攻打吐蕃，隋唐為什麼常常要去侵擾鄰居？況且他們的鄰居國家也不是很好惹，高句麗戰爭打完也讓隋國國力衰退。」

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貼文一出火速被推爆，網友紛紛留言「笑死，複習歷史時間喔」、「靠腰啊XD」、「有笑有推」、「這篇給過」、「歷史總是一再重演」、「很會！笑死」、「有創意」、、「廢到笑」、「這有梗給推」、「我看到標題就進來了XD」、「科普歷史時間」、「歷史系喔」、「歷史總是驚人的相似」。

還有人反諷表示，「因為鄰居不早點起床」、「鄰國人民太晚起 需要再教育吧 我猜的」、「因為都不早起還愛叫，需要教訓下」、「鄰國小孩比較少 不懂社會事」、「這些外族太早起了啊！他們先入侵的」、「別人都醒來了你還在睡 被攻打活該吧」、「當時的高麗人習慣晚起 席巴魯媽」。

▲網友留言。（圖／翻攝自PTT）

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