快訊／苗栗警匪追逐　警開8槍射破輪胎！嫌犯翻車輕傷

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗三義發生警匪追逐，警方共開8槍射破嫌犯輪胎，警匪繼續在三義、銅鑼追逐，最後在三義八股路警車阻擋嫌犯車輛，嫌犯衝撞警車後翻車，警破窗將嫌犯拉出、制伏，嫌犯及警方有人受輕傷，沒有送醫。

苗栗警分局表示，三義分駐所接獲民眾報案有一男子於三義鄉水美街路中間跳舞，警方到場發現是轄區治安人口吳姓男子，吳嫌隨即駕駛車逃離，警方遂於後保持距離尾隨直至該嫌停於住家前，不料吳嫌竟然踩油門意圖衝撞員警及警用巡邏車，三義所警員立即持槍朝吳嫌自小客左後輪射擊2發，左前輪2槍，但吳嫌仍不願下車受檢，並倒車意圖衝撞員警後朝銅鑼方向逃逸。

追至銅鑼後又折返三義，經三義所另2名員警騎乘警用巡邏機車尾隨至三義鄉八股路，吳嫌又再次衝撞警員所騎乘之警用巡邏機車後翻覆，陳姓警員於被衝撞過程中，又朝吳嫌自小客右後輪開4槍，警方隨即上前擊破車窗後將其逮捕。

警方制伏嫌犯後，檢視吳嫌手腳有擦挫傷，通報三義消防隊派員協助救護，但嫌犯不願就醫；警方檢視三義所3名警員陳永斌、陳冠彣、蔡煥元均於逮捕過程受擦挫傷，警用巡邏車、警用巡邏機車也在攔查過程遭吳嫌衝撞受損。

據了解，63歲的嫌犯昨天在三義一間小吃店涉嫌騷擾店家，警方將他移送後來2萬元交保，下午又警方接獲案該名嫌犯開著車停在馬路中間跳舞，警方前往取締，嫌犯上車跑給警察追，於是發生警匪在三義街頭追逐的場面。

▲苗栗三義發生警匪追逐，嫌犯車輛撞擊警車後翻車，被警方制伏。（圖／記者蔡文淵翻攝）