高雄2工人遭鷹架重砸！吊車司機搶救2hrs不治　勒令停工最高罰30萬

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市今(7日)發生一起工地意外，一部拖板車上載有鐵製鷹架，金姓吊車司機正進行吊掛作業時，不慎壓傷自己和砸傷另名工人，消防局獲報後已趕抵現場，並將2人送醫救治，不過金姓工人搶救2小時後仍宣告死亡。

▲仁武區工地意外。（圖／記者吳世龍攝）

這起事件發生在今日中午12點，警消獲報，仁武區永愛街一處工地發生事故，造成1人肢體骨折，當場沒了呼吸心跳，另有1名工人頭部外傷，2人分別被送往榮總、長庚救治。

▲勞工局研判，肇災原因為使用具有外伸撐座之移動式起重機時，未將外伸撐座至最大極限位置。（圖／記者吳世龍攝）

警方調查，一部拖板車上載有鷹架，當時44歲的金姓吊車司機正在進行吊掛作業，雖然車上的輔助柱子有放下，但未向外延伸固定，導致吊車重心不平衡，拖板車瞬間傾斜翻車，操控的司機遭鷹架踏板壓傷，當場無呼吸心跳。經送醫搶救後，仍於下午1點44分宣告不治。

另外，還有一名陳姓工人則是在工地裡面協助卸貨，但不慎被吊掛的物料砸到頭，頭部也有外傷，但意識清醒，也被送醫救治。

▲吊車司機被鷹架壓傷、另名工人則被物料砸傷。（圖／記者吳世龍攝）

勞工局勞檢處獲報後派員到場調查，初步檢查研判，肇災原因為使用具有外伸撐座的移動式起重機時，未將外伸撐座至最大極限位置。

勞工局表示，雇主違反職業安全衛生法第6條第1項規定，已勒令該作業場所停工，並將依法裁處新台幣3萬至30萬元罰鍰。同時派員辦理勞工相關慰助事宜。

工務局表示，本處施工場所應未有維護安全及防範危險的適當設備或措施，因違反建築法第63條規定，工務局為維護後續該建築工程施工安全，依據建築法第89條勒令停工，並通知營造廠商配合各單位調查，釐清確切原因，另函文通知建築物起、承、監造人限期改善，並負起後續應盡之責任。