　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

小三通常態化！入境旅客只有11位　赴陸民眾不爽「PCR比船票貴」

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

行政院日前核定自2月7日起推動小三通常態化，今(7)日為小三通常態化首航第一天，入境旅客僅有11位，推測原因可能為核定時間及對象限制等因素。另民眾對於赴陸需PCR也抱怨連連，縣府回應，PCR是陸方要求，8日起會由旅客自行將PCR陰性證明結果，填入大陸要求的健康聲明卡上，讓民眾購票時只需出示畫面截圖，不用再查核紙本證明。

▲▼7日起推動小三通常態化，但入境旅客卻只有11位。（圖／記者林名揚翻攝）

▲7日起推動小三通常態化，但入境旅客卻只有11位。（圖／記者林名揚翻攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陸委會於2月6日以線上會議方式，邀集金門縣政府、移民署及航港局等相關單位研商小三通便捷措施，希望常態化後先針對「金門籍居民或其非金門籍之配偶與直系血親」、「陸配」及「陸生」等3類身份資格明確的民眾，得持有效身份證明文件及旅行證件等，於當日現場購票；另非屬上述類別之個案或人道需求者，則於開航前3日向地方政府登記及審核。不過經會議討論後，認為仍有部分技術性問題需解決，故會中請航港局等相關單位再協助研議解決措施，並請與會各單位保持聯繫、適時滾動調整，以儘速提供旅客更便捷的搭乘作業。

▲▼7日起推動小三通常態化，但入境旅客卻只有11位。（圖／記者林名揚翻攝）

縣府觀光處長張瑞心表示，小三通春節專案自1月7日至2月6日，共31天，搭乘小三通入境及出境旅客總共4745人次。專案結束前，經縣長及各界共同爭取下，行政院於2月4日下午核定小三通常態化推動，惟因考量金門地區醫療及防疫能量等因素，航班數量及開放對象仍有限制。

另民眾也反映赴陸PCR問題，表示每人都需花費1500元做PCR，一家人就要花6千元，PCR費用比船票還貴，對經濟造成負擔，希望能取消這項政策，以便能更常探望家人等需求。不過縣府表示，該項規範是陸方規定，但經縣府內部檢討，為了優化旅客通關的程序、減少購票等待的時間，自明8日起，將由旅客自行將核酸檢測陰性證明結果確實填入大陸海關總署要求的健康聲明卡內，旅客於購票前僅需出示健康聲明畫面截圖，浯江輪渡有限公司售票窗口不再查核PCR紙本證明。

縣府指出，另也同步調整登記作業時間，由原本T+4(最晚登記時間為開航前的前4天)調整為T+3。因造冊及開放對象資格需求，現階段仍採預先登記方式推動。針對開放特定族群當日現場購票等便利措施，將再持續與相關單位溝通爭取。

▲▼7日起推動小三通常態化，但入境旅客卻只有11位。（圖／記者林名揚翻攝）

ET快訊
快訊／數名用戶「網銀遭不明登入」　行員帶資料急報案
快訊／蔣萬安發錢了！　拍板這補助「加碼多1000元」
快訊／民進黨祭重罰　台南議長邱莉莉、林志展停權3年
台灣汪汪隊來了！5搜救犬土耳其救災　同伴咬雞腿目送：平安回家
選議員變選妃！　陳柏惟堂哥致歉：連累不知情家人
快訊／母子雙載佛光山下撞電桿　媽媽爆頭無呼吸心跳
縱火害3歲女童殞命！媽90%灼傷逃出　忍劇痛大喊：救我女兒
國家隊到土耳其了！首批40人飛行15hrs　伊斯坦堡機場畫面
快訊／堂哥選議員被控劈5女　陳柏惟道歉了
陳柏惟堂哥被爆劈5女　37次不戴套害染病、奪女志工初夜

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搶出國！111年國際線「載客數增465％」　春節出入境創近3年新高

愛國手搖推「草仔粿配料」夯爆！賣5天突道歉　網笑：用香菜擋

「隋唐為什麼常侵擾鄰居？」他這樣神解...網全笑翻：給你過

體育署長懸缺近18個月！潘文忠證實：正做最後評估「本月確定」

死亡+45！40多歲糖尿病男全身無力　酮酸中毒+新冠確診就醫當日亡

小三通常態化！入境旅客只有11位　赴陸民眾不爽「PCR比船票貴」

人手一支手機「公共電話為何還沒淘汰？」 　網揭真相：超多人用

原本95塊「再加外送費」！一片雞排145元　他嘆：實在買不下去

快訊／連4天降！今本土+22980、增45死　40多歲男就醫確診當日亡

「急診室全炸藥味！」炸寒單肉身慘照曝　女醫驚：他們就是一般人

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

鍾國狂喊甄子丹：大哥！　他快崩潰：他給我好大壓力...

星雲大師圓寂享耆壽97歲！　糖尿病纏身多年「看淡生死」

蔡卓宜考慮「再婚王大陸」　計畫生小孩..吐心聲：有點害怕

賣7000元臭酸帝王蟹　攤商：沒打開不知道壞掉

搶出國！111年國際線「載客數增465％」　春節出入境創近3年新高

愛國手搖推「草仔粿配料」夯爆！賣5天突道歉　網笑：用香菜擋

「隋唐為什麼常侵擾鄰居？」他這樣神解...網全笑翻：給你過

體育署長懸缺近18個月！潘文忠證實：正做最後評估「本月確定」

死亡+45！40多歲糖尿病男全身無力　酮酸中毒+新冠確診就醫當日亡

小三通常態化！入境旅客只有11位　赴陸民眾不爽「PCR比船票貴」

人手一支手機「公共電話為何還沒淘汰？」 　網揭真相：超多人用

原本95塊「再加外送費」！一片雞排145元　他嘆：實在買不下去

快訊／連4天降！今本土+22980、增45死　40多歲男就醫確診當日亡

「急診室全炸藥味！」炸寒單肉身慘照曝　女醫驚：他們就是一般人

搶出國！111年國際線「載客數增465％」　春節出入境創近3年新高

北市「8家情人節住房優惠」開露營車出遊！單身狗也有聯誼、抽獎

偽藥爆乳妹再嗆警！狂發10限動「追IG還黑我...月薪是你年薪」

全聯草莓季必買清單！新品「草莓生乳捲、草莓雙餡銅鑼燒」超罪惡

快訊／陽信銀行數名用戶「網銀遭不明登入」　行員帶資料急報案

高雄2工人遭鷹架重砸！吊車司機搶救2hrs不治　勒令停工最高罰30萬

曾槍擊仇家！高雄砸車押人「紅豆仔」作風彪悍　明仁會南部要角

父母死後「屍體爛在家」！她謊稱雙親年邁不便見客　警秒識破

家長年省1.2萬元！蔣萬安今拍板「加碼準托育補助」　最快下半年上路

陸官方首批土耳其地震1.77億元緊急援助　含救援、醫療隊及物資

妻開門驚見「手臂從天花板垂下」　 老公消失3天…聞味道就知是他！

生活熱門新聞

2月補班2天不是最慘！3月才是「恐怖大魔王」

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

快訊／4:20發生地震　台北有感

好市多推蚊子殺手！他曬戰利品嚇死人

5段式濕冷變天雨來了！下周冷氣團

星雲大師年輕帥照曝光　老照片社團：美男子

20歲女感冒截肢　醫難忘「四肢裝一袋」

直逼寒流探8℃　2波變天轉雨時間曝

全球票房前10名電影　僅1部「純人類演出」

他機場目睹一群台灣英雄　感動1.3萬人

下波急凍4天　「大雨」時間曝

行政院閣員蹺班泡湯直擊！　頻溜班吃喝報公帳

李宗瑞帶最新作品「重出江湖！」

幾全台有感！今晨連3震　最大規模5.1、震度4級

更多熱門

相關新聞

即/板模重砸2工人！1命危1頭部外傷

即/板模重砸2工人！1命危1頭部外傷

最新消息！高雄市今(7日)發生一起工地意外，一部拖板車上載有鷹架，吊車司機正進行吊掛作業時，不慎壓傷自己和砸傷另名工人，消防局獲報後已趕抵現場，並將2人送醫搶救。

台中35周孕婦等不及！救護車上產子

台中35周孕婦等不及！救護車上產子

秋紅谷抓到120cm超巨鱷雀鱔　整排利齒嚇死人

秋紅谷抓到120cm超巨鱷雀鱔　整排利齒嚇死人

快訊／台北男斑馬線上遭撞　濺血送醫

快訊／台北男斑馬線上遭撞　濺血送醫

土耳其強震傳國人受困　外交部：已安全救出

土耳其強震傳國人受困　外交部：已安全救出

關鍵字：

金門小三通影音

讀者迴響

熱門新聞

隋棠回應擾鄰：這年齡小孩很難約束，你們就跟著早點起床囉

2月補班2天不是最慘！3月才是「恐怖大魔王」

女兒見爸摩鐵集點卡疑外遇　結局翻車

女排14人被埋　土國大批運動員失聯

隋棠遭控是「惡鄰」　隋棠夫當面嗆：去跟我律師說

即／嘉義情殺！20歲女被打死　男友衝桃園墜樓亡

6歲弟溫泉飯店玩泡泡　慘被電死！

隋棠1.4億噪音豪宅「狂砍5000萬入手」！爆買房2大堅持

快訊／台語歌手方順吉證實離婚！

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

李昇基宣布結婚：我求婚，她答應了　4月娶李多寅

隋棠被控惡鄰「台北豪宅奢華裝潢全曝光」！

日AV女優羞認「台男我的菜」：想色色

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

小甜甜離婚後第1個過年「最新近況曝」！遭老公友攻擊

更多

最夯影音

更多
星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出

星雲大師「來世再當和尚」 遺囑道：10億遺產全捐出
趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

趙小僑帶6個月大愛女出遊　惹哭孕媽咪：看到妳好感動

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

鹿希派忘詞「直接下台」全場錯愕　蔡詩芸說重話：會影響到其他人！

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

土耳其餘震狂搖！大樓垂直崩塌　現場如人間煉獄...死傷人數攀升

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

外婆幫孫子找相親對象　製作百花齊放長輩影片

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面