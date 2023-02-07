小三通常態化！入境旅客只有11位　赴陸民眾不爽「PCR比船票貴」

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

行政院日前核定自2月7日起推動小三通常態化，今(7)日為小三通常態化首航第一天，入境旅客僅有11位，推測原因可能為核定時間及對象限制等因素。另民眾對於赴陸需PCR也抱怨連連，縣府回應，PCR是陸方要求，8日起會由旅客自行將PCR陰性證明結果，填入大陸要求的健康聲明卡上，讓民眾購票時只需出示畫面截圖，不用再查核紙本證明。

▲7日起推動小三通常態化，但入境旅客卻只有11位。（圖／記者林名揚翻攝）

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陸委會於2月6日以線上會議方式，邀集金門縣政府、移民署及航港局等相關單位研商小三通便捷措施，希望常態化後先針對「金門籍居民或其非金門籍之配偶與直系血親」、「陸配」及「陸生」等3類身份資格明確的民眾，得持有效身份證明文件及旅行證件等，於當日現場購票；另非屬上述類別之個案或人道需求者，則於開航前3日向地方政府登記及審核。不過經會議討論後，認為仍有部分技術性問題需解決，故會中請航港局等相關單位再協助研議解決措施，並請與會各單位保持聯繫、適時滾動調整，以儘速提供旅客更便捷的搭乘作業。

縣府觀光處長張瑞心表示，小三通春節專案自1月7日至2月6日，共31天，搭乘小三通入境及出境旅客總共4745人次。專案結束前，經縣長及各界共同爭取下，行政院於2月4日下午核定小三通常態化推動，惟因考量金門地區醫療及防疫能量等因素，航班數量及開放對象仍有限制。

另民眾也反映赴陸PCR問題，表示每人都需花費1500元做PCR，一家人就要花6千元，PCR費用比船票還貴，對經濟造成負擔，希望能取消這項政策，以便能更常探望家人等需求。不過縣府表示，該項規範是陸方規定，但經縣府內部檢討，為了優化旅客通關的程序、減少購票等待的時間，自明8日起，將由旅客自行將核酸檢測陰性證明結果確實填入大陸海關總署要求的健康聲明卡內，旅客於購票前僅需出示健康聲明畫面截圖，浯江輪渡有限公司售票窗口不再查核PCR紙本證明。

縣府指出，另也同步調整登記作業時間，由原本T+4(最晚登記時間為開航前的前4天)調整為T+3。因造冊及開放對象資格需求，現階段仍採預先登記方式推動。針對開放特定族群當日現場購票等便利措施，將再持續與相關單位溝通爭取。