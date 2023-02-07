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遭爆蹺班泡湯、玩樂報公帳　運安會主委喊冤「是串起的故事」

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者林敬旻攝）

▲運安會主委楊宏智。（圖／記者林敬旻攝）

記者李姿慧／台北報導

行政院「國家運輸安全調查委員會」主委楊宏智遭爆蹺班摸魚，上班時間搭公務車到宜蘭訪友、吃美食、泡溫泉，太太也隨行，餐費用首長特支費申報。楊宏智今表示，他是去宜蘭參加法部務退休處長的餐會，沒有用特支費申報，僅有買伴手禮給辦公大樓警衛，也沒有泡湯，是串起的故事，若有不妥將坦然面對。

《鏡週刊》報導，行政院獨立機關「國家運輸安全調查委員會」主委楊宏智在內閣就職當天，一早搭公務車到汽車保養廠，與太太修車，之後才去辦公；司機也常開公務車載他到宜蘭訪友、泡溫泉，楊也帶太太到宜蘭吃喝，更直擊楊直奔礁溪一處露天裸湯泡溫泉，半小時後才啟程回台北。楊也爆料執掌執掌運安會3年多來常蹺班，還用特支費核銷餐費。

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楊宏智今上午接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，這是用許多片段串起來的故事，當時他太太車子故障，開車去修車，當時上午8點多，他在上班前路過修車廠幫他看一下，僅停留3分鐘關懷一下，他就去上班了，是上班前發生的事情。

楊宏智說，至於去宜蘭用餐，是因為法務部退休處長基於過往公務往來致意，邀他用餐，太太也跟著去，當時是午餐時間，用完餐後就回台北，媒體報導他去泡溫泉停留30分鐘，當時他根本沒泡溫泉，因前面有個行程去視察，回程路過礁溪鄉公所公共休閒地，繞去看一下就回台北，並沒有泡湯；所謂用公費吃喝玩樂根本沒有這件事，當時午餐是法務部友人安排的，他個人沒有任何消費，更不可能用公務費用，僅有買些禮物給大樓警衛，伴手禮的確是用特支費去買，約花了幾千元，這些片段被串成一個故事。

至於太太也曾跟隨海外出差，楊宏智表示，他太太到芬蘭參加會議，是基於配合國際禮儀和首長禮儀，太太自費陪同參加，並沒有用到公費。

有關運安會內部抱怨研討會和講座太多，影響調查業務，楊宏智表示，會議有兩種，一種是研討會，屬經常性的，五、六年來都是固定舉辦，主題包括飛安研討會，業務相關同仁會參加，民航局和航空公司也會參加，這三年來擴大到運輸安全，鐵道單位也會參加，透過橫向連結，共同研討安全事項；另一種是專家講座，一個月二次，譬如找美國回來的鐵道專家演講，或邀無人自駕專家演講，主題經過精挑細選，都是運安會需要且有前瞻議題，對業務有幫助。

至於有人爆料運安會調查範圍延伸至外太空，修法程序至今未完成，楊沒有督促修法程序，卻常去屏東看火箭發射，楊宏智指出，他從沒去過一次，有同仁去，但並非他本人。

楊宏智強調，目前行政院正在處理這件事，若有不妥，院裡會有指示，他會坦然面對。

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