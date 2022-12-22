民眾黨中評會主委3千字吐離職心境　曝「這事」跟柯文哲心結難解

▲林恕暉晚間於臉書寫下近3千字吐露離職心境。（圖／翻攝自林恕暉臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨中央評議委員會主任委員林恕暉晚間拋出震撼彈，表示自己近日卸下立委賴香伶辦公室主任一職，已退出立院黨團、賴辦相關群組運作，他強調，未來所指出民眾黨的缺失、政經改革建議，均與賴辦無涉。

林恕暉寫下三千多字吐露辭職心境，字裡行間透露出對民眾黨的失望，他提到，因先前上報於深夜刊出報導「不爽苗栗被撤提名！柯文哲怒噴『誰家的狗，自己管好』 」消息，引發喧然大波，他被懷疑是洩密者，因此讓民眾黨主席柯文哲、賴香伶與他的心結更不易解。他最後表示，黨內公職涉入司法案件，民眾黨「清廉」形象受損已是既成事實，民眾黨地方選舉失敗其來有自，離職後的他時間寬裕，未來慢慢細談。

林恕暉臉書文全文如下：

我已於近日卸下立委賴香伶辦公室主任一職。做為即將卸任的民眾黨中央評議委員會主任委員，未來期盼成為協助弱勢者共同爭取權益、推動台灣民主前進的政治工作者，以下是我八年來的政治工作心路歷程與離職原因。（文長，不想細讀者可跳到末三段）

八年前，臺北市政府透過公開遴選 i-Voting 程序、幾經波折，選出 賴香伶 擔任局長，很榮幸在賴香伶邀請下，我得以進入台北市政府勞動局工作，我非常珍惜這五年的勞動行政工作歷練，特別是在局長室協助看公文、提建言，包括與勞動局同仁、工會與專家學者推動「自己行業自己檢」勞動檢查等多項專案，也創設台北市第一個有「藍勾勾」的公務機關粉專「勞動臺北」，都是在賴香伶局長的信任、公務同仁的協作下才能順利推動，也讓我從政府內部的全新視角，看待市府公務員、 議會與議員、媒體老闆與新聞工作者，收穫滿滿，深感榮幸。

三年前，在媒體報導 柯文哲 主席有意邀請賴香伶擔任民眾黨不分區立委消息，卻遲遲不見柯主席動作時，賴局長原本不願受邀、轉任，我以台灣未來需要培養勞工集體政治力量為由，力勸賴局長可轉任立委、進入國會歷練、爭取基層勞工權益，也自告奮勇表明願一起進入立院工作，並在自己完成入黨手續後，協助賴委員入黨參選立委，也向勞動局請假助選、草擬民眾黨2020年選舉共同政見。立委當選後，也擬定民眾黨立法院黨團首份公文、第一份黨團法規「立法院黨團幹部選舉辦法」，協助黨團遴選助理、建制黨團運作機制、參與每天早上七點半晨會，民眾黨立院黨團的奮起革新作為，讓當時立法院內許多人覺得耳目一新，期待民眾黨新氣象。

只可惜，黨機器介入立院黨團運作過深，卻不參加七點半晨會的政治討論與謀劃，市府、立院、黨三者經常無法協同作戰。黨內部分人為了爭權、不惜扯後腿，不斷透過媒體放消息惡鬥，製造黨內矛盾，內鬥內行，使第一年扮演溝通橋樑賴委員焦頭爛額、心有餘而力不足，不再續任第二年黨團總召，賴卸任黨團總召消息一出，不少黨團資深優秀助理紛紛離職。加上黨內部分立委作風備受爭議，助理深感不公、說不出真話，第一年結束時有委員辦公室助理幾乎離職一空，今日高委員與部分主任、副主任深陷司法風暴，其來有自。

眼見黨內問題叢生，為扭轉局勢，我前年底、去年初參選黨代表、中評委，幸獲支持當選、就任中評會主委。中評會全體委員利用公餘時間討論、通力合作下，制定中評會違紀調查辦法、入黨審議辦法等多項黨內規章，努力希望讓違紀調查、入黨審查有公平公正機制，朝向法制化前進。

不料，去年九月起各地黨部議員提名爭議大增，部分人不滿評選提名不公，向黨中央申訴地方黨部主委，主責黨組織的黨中央幹部卻置身事外、未積極協調可行對策，空有初選機制卻不辦初選，有不平者向黨中央提出的申訴書，竟被丟回地方黨部主委處理，當然石沈大海。柯主席無暇顧及，或所託非人、或被刻意欺瞞，不處理爭議導致基層參選人積怨日深，不當的提名機制，也種下民眾黨2022地方選舉失敗的種子。

中評會也接獲大量申訴，不得不在今年一月起調查、處理大量申訴案件，中央黨部申訴案未被組織幹部妥善處理，才被轉交中評會調查。儘管當時有中評委分別因案遭停權，委員人數有限，仍努力按程序抽籤、分案調查。

今年三月十日中評委吳亭蓁等三人完成第一起初選爭議案調查，就是備受輿論矚目的苗栗縣黨部主委馮啟彥遭申訴提名不公案（林志豪、楊喬安爭取苗栗市區議員提名評選爭議），經多方訪談後，中評會調查小組發現苗栗縣黨部主委馮啟彥未召開評選會議、就自行簽報提名名單，部分縣黨部評核委員甚至不知道人選是誰？何時開會？各參選人也沒參加過評選程序，提名過程漏洞百出下，中評會不得不決議「建請」中央委員會撤銷提名。我見事態嚴重，為尊重黨內權責機制，當天隨即通報主席柯文哲指定窗口、傳送調查報告全文，並表明願向柯主席當面說明案情，可惜未接到任何回應。

但九天後，上報於深夜刊出報導「不爽苗栗被撤提名！柯文哲怒噴『誰家的狗，自己管好』 」消息，引發喧然大波。柯主席懷疑中央委員會會議過程外洩，與我有關。但我既非中央委員會成員，洩漏此事更不利於賴委員與我，但有心人士卻刻意曲解，黨中央處理提名協調者也未負起責任說明，使爭議焦點轉移到我與賴委員，柯主席事後臉書道歉，不料隔週黨內會議再度外洩，我當時被通知到黨部會議室說明，卻從頭到尾將我隔絕於會場外，不知會議內容，兩天後聯合報於四月十三日報導柯主席在黨內會議上暗酸賴委員「竟要黨主席道歉」，此事更不利柯主席與賴委員關係，在黨內有心人士操作下，我的二十年媒體資歷，使我被懷疑洩密、成了代罪羔羊。

這事當然與我無關，尤其此內部會議過程公開對我「百害無一利」，無論從洩密動機、是否在場、是否獲利等三面向來看，都不可能是我，柯、賴、我都是受害者，黨內有心人指稱賴委員意圖以此為桃園市長初選造勢，但黨內外熟悉政治者都清楚，當時賴的聲望明顯領先謝立功，何必出此下策、自傷傷人？誰是民眾黨「四月風暴」事件獲利者？誰因此掌握或穩固權力？有識之士如回顧盤點，操作者已呼之欲出，當時黨內決策者心知肚明。

但此事讓柯主席、賴委員與我，三者心結更不易解，當時我有輔選任務在身，每天往返桃園、台北，籌辦桃園市長選戰團隊，只能隱忍不發、繼續工作。事後柯主席更要求中評會「所有中評會辦理案件移交秘書長謝立功處理」，在黨內權力分立不健全、權力關係不對等下，中評會只能同意，包括基隆、屏東、雲林、台南、嘉義等黨部提名或人事爭議，及公投宣傳財務問題等爭議案，全數移交黨秘書處處理，我與部分中評委以選務等因素向中評會請假。我請假後，柯主席派人主導議事運作，黨內申訴案件不再進中評會審議，「中評會被架空」傳言不脛而走。有人也刻意放消息稱中評會不處理申訴案，實則無案可審。撤銷提名事件關鍵人物的馮啟彥（柯主席學生）甚至從苗栗縣黨部直升直轄市的高雄市黨部主委，「有關係就沒關係，沒關係就有關係」活生生在黨內上演，令黨內知情者搖頭不已。

苗栗縣黨部提名爭議的當事人 楊喬安、林志豪床墊捐贈公益團體 雙雙參選苗栗市選區縣議員，相爭不下，分別以落選頭、落選二敗選，若當時能透過民眾黨內初選整合產生一人出戰，絕不會落得如此局面，苗栗縣黨部、中央黨部主事者難辭其咎。苗栗尚且如此，許多地區也有類似情況，自相殘殺爭奪一小塊餅，民眾黨的2022敗選理所當然。

桃園市長選舉時，我為賴香伶規劃的北台灣 #1280月票 政策，迫使張善政、民進黨北北基桃市長候選人跟進，桃園人無限次搭捷運、台鐵1280月票即將推動，降低學生、通勤族負擔，可逐步改善尖峰塞車問題，促進北台灣大眾運輸工具發展，是這次輔選辛苦之餘、足堪告慰之事。

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如今選舉已結束，桃園市長選戰團隊也全數解散，桃園市黨部搬遷完成，我的選舉任務也告一段落，非常感謝賴委員多年的容忍、栽培，我們都需要休息、沈澱，這對彼此都好。謝謝賴香伶團隊所有工作同仁的辛勞，我們的努力不會白費，相信大家都看得到我們的工作成果。也謝謝所有支持賴香伶的親朋好友、工會、社團，好朋友若有我可效勞之處，可與我聯繫，但由於人不在賴辦，如未盡事宜，也請見諒、海涵。

此後，我不再是立委賴香伶辦公室主任，我已退出立法院黨團、賴辦相關群組運作。我未來所指出民眾黨的缺失、政經改革建議，均與立委賴香伶辦公室無涉。

黨內公職涉入司法案件，民眾黨＃清廉形象受損已是既成事實，民眾黨地方選舉失敗其來有自，離職後的我時間寬裕，未來慢慢細談。本文已過長，感謝您願意閱讀至此，都是肺腑之言，盼有助於您對事實的釐清。