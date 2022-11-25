選前1天！服溫柔的力量服務井東　民眾黨縣黨部籲支持候選人

▲內埔鄉第四選區鄉民代表候選人潘家莉 。（圖／民眾黨提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

選前最後一天，台灣民眾黨這次在屏東推出6位候選人，其中有3位是女性，分別是屏東市南區市民代表登記第四號候選人蘇金秋、屏東市東區市民代表候選人黃秈囷、內埔鄉第四選區鄉民代表登記第二號候選人潘家莉，縣黨部今天呼籲選民支持，給他們有為選民服務的機會。

蘇金秋長期關懷弱勢家庭與流浪動物，這段期間也協助柬埔寨受害家庭，並在媒體上發聲，希望政府可以重視民眾安全。

黃秈囷本身是青商會長，長期關注青年創業議題，協助青年發展，也是該選區最年輕的候選人，自身家庭的弱勢，讓她深知弱勢族群的辛苦，特別知道他們的需求，因此，希望透過參選市代，可以服務更多需要幫助的人。

潘家莉本身是社團法人中華貳零壹參幼兒關懷公益協會理事長，長期關懷婦女及幼兒的問題，近期屏東縣發生多起性侵案件，潘家莉接獲許多民眾陳情並協助處理，從多起性侵案件可以發現以熟人性侵居多及上欺下的權勢性侵，事發之後，加害人通常會運用權勢或是親友壓力，對被害者進行施壓，導致被害者身心俱疲，有的甚至走上絕路，以示清白，偏偏這類議題往往都是容易被人們遺忘的，因此，潘家莉本次參選鄉民代表，誓言要保障婦幼的權益，並且為民伸張正義，希望還給大家一個安全的地方！

台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先表示，懇請鄉親給民眾新女力一個機會，讓溫柔且堅強的力量，服務鄉親，帶給民眾新希望！