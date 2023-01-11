酷航起飛前「行動電源起火」　整顆黑掉燒毀照曝！運安會決議出爐

▲酷航旅客行動電源起火。（圖／運安會）
記者李宜秦／台北報導
昨晚19:47酷航TR993航班機上有一名乘客的行動電源起火，1名乘客輕微燙傷，班機因此延誤。國家運輸安全調查委員會表示，已登機勘查，並取回該航班之座艙語音紀錄器、飛航資料紀錄器以及燒毀之行動電源，後續所搜集資料將提供新加坡運輸事故調查局參考。
運安會表示，民國112年1月10日，台北時間1947時，酷航TR993航班，一架空中巴士A320型機，表定自桃園國際機場起飛至新加坡樟宜機場，機上載有飛航組員2員，客艙組員4員，乘客187名（包括1名嬰兒）。
該機於05R跑道頭等待離場時，1名乘客的行動電源冒煙起火，經客艙組員以滅火器撲滅後，航機返回停機坪，1名乘客輕微燙傷。
運安會於接獲通報後，立即指派先遣小組2員前往桃園機場，訪談受傷乘客、駕駛艙組員以及客艙組員，並對駕駛員進行酒測，另登機勘查，並取回該航班之座艙語音紀錄器、飛航資料紀錄器以及燒毀之行動電源，於1月11日2時帶回運安會進行下載等工作。
運安會今早召開事故認定會議，決議本案非屬重大運輸事故，非運安會調查範圍。運安會將所蒐集之資料轉予新加坡運輸事故調查局，供該局後續安全參考。
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