酷航起飛前「行動電源起火」　整顆黑掉燒毀照曝！運安會決議出爐

「真的好生氣又好難過！」一位妹子在跨年夜幫助別人，沒想到好心卻沒得到好報，「新年的第一天，行動電源就被人幹走」，心情瞬間盪到谷底。她直呼「那個不便宜，而且我才剛買不到一個月」，忍不住在Dcard發了一篇「尋人啟事」，隔空喊話把東西借走的路人，能趕快物歸原主。