　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

酷航起飛前「行動電源起火」　整顆黑掉燒毀照曝！運安會決議出爐

▲酷航旅客行動電源起火。（圖／運安會）

▲酷航旅客行動電源起火。（圖／運安會）

記者李宜秦／台北報導

昨晚19:47酷航TR993航班機上有一名乘客的行動電源起火，1名乘客輕微燙傷，班機因此延誤。國家運輸安全調查委員會表示，已登機勘查，並取回該航班之座艙語音紀錄器、飛航資料紀錄器以及燒毀之行動電源，後續所搜集資料將提供新加坡運輸事故調查局參考。

運安會表示，民國112年1月10日，台北時間1947時，酷航TR993航班，一架空中巴士A320型機，表定自桃園國際機場起飛至新加坡樟宜機場，機上載有飛航組員2員，客艙組員4員，乘客187名（包括1名嬰兒）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該機於05R跑道頭等待離場時，1名乘客的行動電源冒煙起火，經客艙組員以滅火器撲滅後，航機返回停機坪，1名乘客輕微燙傷。

運安會於接獲通報後，立即指派先遣小組2員前往桃園機場，訪談受傷乘客、駕駛艙組員以及客艙組員，並對駕駛員進行酒測，另登機勘查，並取回該航班之座艙語音紀錄器、飛航資料紀錄器以及燒毀之行動電源，於1月11日2時帶回運安會進行下載等工作。

運安會今早召開事故認定會議，決議本案非屬重大運輸事故，非運安會調查範圍。運安會將所蒐集之資料轉予新加坡運輸事故調查局，供該局後續安全參考。

ET快訊
快訊／遭爆選秘書如選妃　蘇貞昌下令謝曉星即日免職
熊熊主持尾牙「穿超透」！林莎彎腰露半球　台下真實反應曝
被丟包！50多名旅客還在登機巴士　航班起飛了
社區總幹事A走217萬管理費！　公告貼假收支明細
快訊／正面對決余正煌！　林智堅現身：小心跌倒
幕後／蔡英文、蘇貞昌原上月已確認內閣初方案　逼宮氛圍今已難擋
快訊／酷航起飛前「行動電源起火」　整顆燒毀照曝光
快訊／宋逸民怒揭6大罪狀　小甜甜無奈回應了
18億快花光！　這地方2000元紅包沒了
【即時民調 】北市公車站美化調查

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

宋逸民再掀戰！律師超不解「點名1救星」　網洗版笑：C位守護戰

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「跟我親舒服吧」　她氣炸走人反被嗆

摩鐵開房爽一發！妹子嗨完1舉動　男友急掰她眼睛：以為妳死了

過年見男友爸媽「這些衣服能穿？」　網一看北半球解放...酸爆了

酷航起飛前「行動電源起火」　整顆黑掉燒毀照曝！運安會決議出爐

傳內閣周五總辭「教長是否留任？」　潘文忠：這是府院長官的事

哭哭！輪胎大王遺產稅18億快花光　彰化大村鄉沒錢發2千元紅包

3個月大男嬰家中昏迷猝死！PCR陽性Ct值39　死因新冠+疑似溢奶

快訊／高雄發錢了！「這族群」提前領最多7000元　這補助再加碼

快訊／疫情續降！本土+25245、增46死　3個月嬰「昏迷死家中」確診

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

女兒送手機當生日禮物　爸氣音讚嘆：iPhone～

奴才扮恐龍與黑柴追逐戰　累歪坐地休息秒被逼上工

郭書瑤用「保險套」當手機防水袋！　郭子乾、許孟哲傻眼：會油油的捏XD

奎丁曝「1個月嘿咻次數」：像屍體　可談女女戀「嘴唇非常軟」

見愛犬獨自躺床爸狂碎唸！　「不用報備？」牠聽完繼續睡

宋逸民再掀戰！律師超不解「點名1救星」　網洗版笑：C位守護戰

尾牙玩遊戲！女同事舌吻男友「跟我親舒服吧」　她氣炸走人反被嗆

摩鐵開房爽一發！妹子嗨完1舉動　男友急掰她眼睛：以為妳死了

過年見男友爸媽「這些衣服能穿？」　網一看北半球解放...酸爆了

酷航起飛前「行動電源起火」　整顆黑掉燒毀照曝！運安會決議出爐

傳內閣周五總辭「教長是否留任？」　潘文忠：這是府院長官的事

哭哭！輪胎大王遺產稅18億快花光　彰化大村鄉沒錢發2千元紅包

3個月大男嬰家中昏迷猝死！PCR陽性Ct值39　死因新冠+疑似溢奶

快訊／高雄發錢了！「這族群」提前領最多7000元　這補助再加碼

快訊／疫情續降！本土+25245、增46死　3個月嬰「昏迷死家中」確診

聯華氣體、聯亞科斥資210億投資台灣　半導體供應鏈再擴廠

南消二大與岱稜科技首辦企業自主防災示範　力促企業義消成軍

柯瑞回歸「看妹夫砍三分」表情微妙　讚李伊打得很棒但他不喜歡

桃園最後「房價凹陷」重劃區　百坪豪宅大案入手價4字頭

【廣編】幸福城堡產後護理之家首創業界唯一的科技產康課程　專業客製化月子餐雙強服務

和富邦J卡車拚！　永豐銀海外「無腦刷」最高回饋10%

城市音樂愛心大使視障鋼琴家　謝國樑近距離聆聽國際級樂音

蘇貞昌請辭？內閣大改組？　蔡英文貼身幕僚：沒聽說

民進黨為「這事」狂扣分？　他酸：歡迎陳明通堅稱論文門「冤案」

宋逸民再掀戰！律師超不解「點名1救星」　網洗版笑：C位守護戰

韓啦啦隊妹好身材狂彈　 台灣鄉民開酸：已超塑

生活熱門新聞

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

「娶台北女CP值超低」　人夫結婚1年狂怨

流水席新娘第9集！淚嘆感情受傷治不好

派克雞排漲到一片95　業者回應了

他破解50嵐「吃錢Bug」　店員笑擊落！

吳夢夢激凸挨轟影響市容！她霸氣回應了

好市多會員「收到CUBE卡」！不理它恐噴1800元

迪化街布商10家倒7家　他卻逆風發13個月年終

4生肖兔年翻身啦　最旺月份一次看

更多熱門

相關新聞

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

跨年好心借2女行充　「轉頭不見了」她急哭

「真的好生氣又好難過！」一位妹子在跨年夜幫助別人，沒想到好心卻沒得到好報，「新年的第一天，行動電源就被人幹走」，心情瞬間盪到谷底。她直呼「那個不便宜，而且我才剛買不到一個月」，忍不住在Dcard發了一篇「尋人啟事」，隔空喊話把東西借走的路人，能趕快物歸原主。

雙12祭超殺機票！酷航台北-新加坡明年增班　「單程票1212元起」

雙12祭超殺機票！酷航台北-新加坡明年增班　「單程票1212元起」

今開搶！酷航1212元就能飛新加坡玩

今開搶！酷航1212元就能飛新加坡玩

明開搶！酷航1212元就能飛新加坡玩

明開搶！酷航1212元就能飛新加坡玩

酷航2023台北-新加坡與台北-東京大增班　招募台灣空服員50餘人

酷航2023台北-新加坡與台北-東京大增班　招募台灣空服員50餘人

關鍵字：

酷航行動電源運安會

讀者迴響

熱門新聞

快訊／宋逸民怒掀小甜甜雙面說謊！

蕭敬騰終於回台！「不定居大陸2原因曝光」

流水席新娘不甘被騙婚　討150萬分手費對話曝

冷氣團要來了！雪崩式暴跌13度

「輔大陳若儀」拒辦流水席　討150萬分手費

獨／剛跟李妍瑾分手...網紅圤智雨跟「她」交往了

許瑋甯難得「脫到剩內衣」！

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

「沒穿內衣逛菜市場」被起底是23萬靈學女神

最慘大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄

下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

英國媽來台看女兒：高雄根本天堂！　3原因大讚

《全明星4》殺青爆隊內戀！

校花女兒「8公分鞋底脫落」淡定逛百貨！　余皓然躲超遠

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

更多

最夯影音

更多
重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太

重提17年前周玉蔻「地上爬」　王世堅嗆：我尊重70歲老太太
邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

邵庭爆料女星「錄影遲到+飆罵攝助」　曝她吼：不用講敬語？..全場傻眼

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

《營業中》變「動物園」驚見鱷魚！　鬼鬼嚇呆...庹宗康、浩子「落荒而逃」

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

控制前後時間差→全倒　2顆保齡球超狂組合技！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面