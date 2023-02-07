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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「軍用商規無人機」原型機7／31交貨　國防部：明年量產採購

▲齊立平。（圖／記者林敬旻攝）

▲齊立平。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

鑑於當前敵情威脅，並借鏡烏俄戰爭無人機的發展與應用，國防部預計將採購3000架「軍用商規無人機」。國防部今（7日）表示，規劃原型機今年7月31日交貨、明年量產，將編列軍事投資預算來採購。

國防部今（7日）舉行記者會說明中科院在無人機國家隊中辦演的角色與功能。中科院航空研究所所長齊立平說明，軍用商規無人機是運用民間現有技術能量，快速製造，提供國軍使用上，依行政院指導，協同國科會、經濟部、國防部與中科院成立「軍用商規遴選作業小組」，推動五款軍用商規無人機委由民間廠商開發製造，並由中科院協助國軍執行驗證、測試及技術諮詢。

此5款商規無人機為：艦載監偵無人機、陸用監偵無人機、目獲型無人機、監偵型無人機、微型無人機。

▲國軍「戰術型近程無人機」。（圖／記者蘇晏男攝）

▲陸軍戰術型近程無人機。（資料照／記者蘇晏男攝）

以「陸軍戰術進程無人機」為例，齊立平指出，民間對動力系統、機體製造、飛控電腦硬體、光電酬展等已具有成熟技術，因此全數釋放給民間，比例達85％；而中科院則聚焦通訊協定、情傳鏈結、導控軟體等。

為排除「紅色供應鏈」，齊立平表示，中科院有審視入選廠商背景，對方也有做公司量能的簡報。齊立平也說，中科院使用的所有無人機開源軟體，一定是自己開發，從未用到外界現成的軟體；另外。業界為降低成本有使用開源軟體，但這些軍用商規無人機一定要通過「資安聯合檢驗實驗室」資安檢測。

媒體詢問，無人機的發展與推動，是否會找國外廠商進行技術合作？齊立平回應，的確有國際廠商表達合作意願，國防部會針對需求、技術缺口及對方安全程度，予以評估，所以不排除國際合作。

有關國防部所需的3000架軍用商規無人機規劃，軍備局獲得管理處處長游玉堂少將說，規劃時間是7月31日交貨原型機，待驗收合格，會於明年正式量產；若交貨後還有些性能需提升，廠商可在8、9月獲得改正機會。

至於3000架軍用商規無人機預算從哪編列？游玉堂表示，會編列軍事投資預算來採購。

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