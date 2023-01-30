解放軍2023加速換裝　「全時待戰，隨時能戰」成重要裝備展示特點

▲解放軍陸軍空中突擊旅演訓。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視網》28日釋出2023年解放軍最新發展方向，同時，陸海空三軍也同步展示新的一年裝備更新換代進展，包括軍事無人機的運用、空中加油機的協同訓練、福建艦航母、99A主力坦克作戰和空中突擊旅立體作戰能力，強調做到部隊戰鬥力精準對接戰場，「確保全時待戰，隨時能戰。」

▲解放軍空軍運油-20實行空中加油演練。（圖／翻攝央視）

《央視網》報導，高空無人偵察機無偵-7，適用於邊境偵察、領海巡邏等任務；無偵-8，可以高超音速飛行，從2萬米（公尺）高空對地面進行偵察；無偵-10，遂行電子偵察任務，可對敵方雷達信號進行偵收和定位。攻擊-2長航時察打一體無人機，是邊境巡邏、打擊恐怖主義的利器。

此外，空中加油機運油-20在2022入列後，多次與殲-20、殲-16、殲-10C等多型戰機進行海上方向空中加油訓練，將成為解放軍空軍邁入戰略空軍的門檻的重要支撐。

解放軍海軍除第三艘航母「福建艦」在2023年進行海試的消息格外引人關注外，055型萬噸驅逐艦陸續下水，與海軍版直-20直升機的協同訓練，代表該型直昇機已成為導彈驅逐艦艦載機隊的組成之一，開始執行任務。

▲解放軍陸軍99A主力坦克。（圖／翻攝央視）

至於解放軍陸軍則是要在2023年加快單兵信息化裝備普及。在2022年年末，駐守在海拔4300公尺高的新疆軍區某團，集體換裝新型單兵綜合作戰系統，包括新型軍用頭盔、夜視多功能眼鏡、單兵電腦等多種裝備，能適應不同地域、不同環境，滿足單兵遂行多樣化軍事任務的需要。

此外，陸軍空中突擊旅組建完成後，象徵解放軍的立體作戰能力已經發展到新的階段。在2023年，陸軍空突旅將進一步發展，做到部隊戰鬥力建設精準對接戰場，確保全時待戰，隨時能戰。