最強奶媽住院肚開3洞　與2受刑人同房遭問：怎麼沒有腳銬？

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最強奶媽謝薇安住院肚開3洞　與2受刑人同房遭問：怎麼沒有腳銬？

記者黃翊婷／綜合報導

有「最強奶媽」之稱的網路直播主謝薇安（Vivian），2日表示自己因為急性盲腸炎開刀住院，讓粉絲十分心疼。此外，謝薇安還在Instagram限時動態中提到，因為醫院單人病房已滿，她住進3人病房，沒想到竟然和2名受刑人同房，家人還被誤會並追問「怎麼沒有腳銬」，「真的是2023第一奇葩事」。

網紅謝薇安開刀住院，抱怨和2名受刑人住同病房。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）

▲謝薇安身材火辣。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian，下同。）

謝薇安擁有F罩杯的好身材，Instagram一度吸引高達500萬人追蹤，後來因為帳號無預警遭停用，如今重新來過仍有超過233萬人關注。謝薇安2日在限時動態PO出虛弱坐在病床上的照片，表示自己因為急性盲腸炎，1日剛開完刀，肚子被開了3個洞，不方便回訊息。

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網紅謝薇安開刀住院，抱怨和2名受刑人住同病房。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）

▲謝薇安日前停更將近一周，讓粉絲相當擔心。

消息傳開後讓粉絲十分心疼，紛紛留言祝福謝薇安早日康復。不過，謝薇安3日再度發表限時動態，這次她提到，「這真的是太奇葩了」，因為醫院單人病房已滿，她住到3人病房，卻與2名受刑人同房，「這3天不是聽看守的警察把病房當菜市場聊天，就是聽你該該叫，1間病房進來2個受刑人，然後我的家人還被誤會怎麼沒有腳銬，真的是2023第一奇葩事。」

▲謝薇安因急性盲腸炎開刀。（圖／翻攝自Instgram／missingvivian）

▲謝薇安PO限動向粉絲報平安。

謝薇安表示，對她來說，並不想知道受刑人有什麼人權，「自己做壞事憑什麼享受一般民眾的待遇還有權利？我也一樣在生病，為什麼要跟你們在同一間病房」、「我的腦中還是有腳銬鐵鏈的聲音一直在徘徊」。

▼謝薇安透露自己和2名受刑人住同一間病房。

網紅謝薇安開刀住院，抱怨和2名受刑人住同病房。（圖／翻攝自Instagram／missingvivian）

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