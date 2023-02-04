紅了15年！他4句讚蔡阿嘎「人生勝利組」　本尊卻回：聽你放屁

▲蔡阿嘎和老婆二伯結婚後，經常在社群分享家庭生活。（圖／翻攝自臉書／蔡阿嘎）

記者周亭瑋／綜合報導

被封為「台灣YT界長青樹」的蔡阿嘎，經營頻道已15年，擁有超過253萬粉絲訂閱，就有網友寫下4句話，大讚蔡阿嘎根本人生勝利組；沒想到，PO文釣出本尊回應，直呼「聽你在放屁，想上海巡要先說！四句沒有一句是講對。」

網友在Dcard發文直呼，蔡阿嘎根本人生勝利組，同時列出三點，分別是年收千萬、一家和樂和擁有優質的拍片團隊，不過最後話鋒一轉，表示唯一美中不足的點是「長得不像山下智久」。

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此話一出，戳笑大票網友，紛紛留言回應「想被海巡就說一聲」、「真正的人生勝利組其實是桃貴跟阿波」、「偷偷告白應該不會被發現，頻道只訂閱二伯，+0越看越正，米寶也好勾錐，謝謝阿嘎讓我認識兩位美人」、「欸不是，怎麼大家都想上海巡」。

▲蔡阿嘎回應，四句沒有一句是講對。（圖／翻攝自Dcard）

沒想到，PO文也釣出蔡阿嘎，吐槽表示「聽你在放屁，想上海巡要先說！四句沒有一句是講對，而且你貼兩張山下智久照片想幹嘛？」

看到本尊親臨，不少人嗨翻直呼，「認真的，嘎哥跟智久一樣帥」、「嘎哥好喜歡你的影片 （鐵粉在這」、「看來要再生一胎家庭才會和樂」、「嘎哥最近頻繁出現，愛了」。

另外，也有粉絲感性表示，「他真的很努力，其實紅到一個階段，開開團購、每個月接幾個業配也可以過得很舒適了，但他卻一直想新企劃，都蠻有哏、很有娛樂性，不愧對粉絲們的喜歡，也常常想大型活動回饋粉絲，對員工也是YT界數一數二的好，一開始沒什麼感覺，但後面都會想點開他的片。」