百萬網美遭漫展驅趕！深夜告別世界「屈辱感湧上心頭」　粉絲急尋人

▲狗頭蘿莉擁有超過260萬粉絲。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

擁有超過260萬粉絲的大陸正妹Coser「狗頭蘿莉」，4日深夜爆出疑似因參加動漫展被驅逐，發影片宣布要告別世界，令一票網友相當擔心。

狗頭蘿莉4日晚間11時35分發文吐心酸，「回顧我這一生很精彩，但如果寫成小說，可能會有更多人相信。我就先走了，主要是我現在走，還是美麗幸福的，我可不想被封殺後再走，白白多承受幾波傷害。」

狗頭蘿莉接著指出，「不用難過，不用可憐我，自離家所有的故事都是自己選擇，還好沒交白卷，任命運擺弄我，我只是不太會做選擇題而已，而且說不定下一張試卷更簡單呢。」

▲ 貼文內容。（圖／翻攝自微博）

該篇貼文還有一段狗頭蘿莉自己錄製的影片，她在畫面中分享自己被驅趕出動漫展的經歷，「我還是克制不了那種湧上心頭的屈辱感，在我現如今形象如此糟糕、名聲如此敗壞的情況下，我是不可能得到正經工作的一點工作機會，並且我是被執行人還不能自主創業，而現在還要剝奪我去漫展見粉絲的工作機會，甚至未來還可能出現在被封殺的黑名單上。」

狗頭蘿莉接著表達自己想輕生，「如果人真的有靈魂，我希望我可以堂堂正正地站在漫展外不會被驅趕；如果人有來生，我希望我們下次的見面時是...」，她說到此處語帶哽咽。

▲自稱是狗頭蘿莉的博主發文稱已經平安尋到人。（圖／翻攝自微博）

貼文發出後引發粉絲擔憂，友人亦紛紛出動去尋找。一名自稱是狗頭蘿莉友人利用「一個新來卻又奇怪的小東西」帳號，連夜更新警方搜尋最新狀況，並於今（5）早7時許發文稱，「狗子已找到，人活著，平安 ​​​。」

此事在微博再度引發熱議，大批網友紛紛表示同情，心疼狗頭蘿莉的成長經歷，「我不知道說什麼，就想問一句，她真的有路可選嗎？」、「她跟女孩子們說，不要跟我學，我沒有家人什麼都沒有」、「很難想象人對人的惡意有多深」。

實際上，狗頭蘿莉曾自爆悲慘身世，包括國小時被親爸猥褻，而母親也知情；高三去電子廠工作，卻被組長性侵；被男友拍了不雅影片發布，被騙去當了主播，簽了不平等條約，分到手的錢非常少，還要跳舞大體力的勞動，窮得連漢堡都買不起，最後遭直播平台求償600萬人民幣（約2606萬台幣）。