毛巾用了幾十年、衣服破洞繼續穿！　妹子長大才知「爸媽是富翁」



記者吳美依／綜合報導

美國女網友費絲（Faith）表示，她的父母過著極度低調又節儉的生活，毛衣袖口破了大洞還繼續穿，一條用來當作鍵盤手托的毛巾也用了幾十年，由於物品故障捨不得丟，導致家裡到處都是壞掉破損的東西。自己直到上大學後才知道，爸媽其實根本就是百萬富豪，「這可能是他們能有這麼多錢的原因。」

▲費絲表示，她的爸媽明明就是百萬富豪，日常生活卻十分摳門。（圖／翻攝TikTok）



費絲拍攝TikTok影片，向網友展示爸媽的節儉生活，「當妳的爸媽是百萬富翁，同時也是史上最摳門的人」。除了爸爸的毛衣和手托之外，可見大理石廚房台面擺著一瓶老舊凹陷的清潔劑噴霧罐，「烤吐司機上用鉛筆寫的『X』標明壞掉的插槽」，玄關處「10美元的鞋架，5年前就壞了」。

費絲小時候以為自己成長在一個普通家庭，長大後才明白自己根本什麼都不缺，但「我的父母沒有忽略自己，他們擁有一棟漂亮的大房子，大部分都是我媽媽自己整修的。」爸媽更願意把錢花在人生體驗上，而且對於奉獻付出毫不吝嗇，大力「贊助第三世界國家的孩子們」，「我爸也給我們一大筆錢來投資，因為越早投資，收益就越高。」

▲費絲長大才知道爸媽其實很富有。（圖／翻攝TikTok）



這段影片引發熱議，一些網友大讚，「他們對於自己的富有保持沉默，當人們炫耀著自己的財產，他們實際上沒那麼富有」、「這就是你們保持不受打擾的方式。不會有壓力，因為你知道自己想要什麼的時候都有錢」、「我不是百萬富翁，但我有一件T恤比我2個孩子的年紀加起來還要老」、「瘋狂的是這些都還能正常運作」。

不過，也有人無法認同，「我就是這樣長大的，而且非常討厭這樣，我絕對不會再這樣生活」、「我不會過度消費，但如果有東西老舊了，就往前看吧！」、「如果你死時沒花到自己努力換來的一毛錢，那就更浪費了」。