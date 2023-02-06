　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

拉美上空發現第2顆中國氣球！　陸外交部證實：民用性質沒有威脅

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國疑似間諜氣球被美軍機擊落，中美關係再次緊張。中國外交部今（6）日舉行例行記者會，美國防部稱在拉丁美洲上空發現第二個來自中國的氣球。對此，外交部發言人毛寧證實確實有此事，她強調，「經了解核實，有關的這個無人飛艇來自中國，屬民用性質，不會對任何國家造成威脅。」

中國外交部今例行記者會，有外媒記者提問，「美國國防部稱在拉丁美洲上空發現了第二個來自中國的氣球，並且美方稱，在川普時期就有來自中國監控氣球飛到美國？」

毛寧回應稱，關於拉丁美洲上空的氣球，經了解核實，有關的這個無人飛艇來自中國，屬民用性質，用於飛行試驗。受氣候影響，而且自身控制能力有限，飛艇嚴重偏離預定路線，誤入拉美和加勒比上空。

毛寧說，中國是負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法，以同有關各方進行通報並妥善處理，不會對任何國家造成任何威脅，各方也都對此表示理解。

中國疑似間諜氣球進入美國領空，美國總統拜登下令F-22戰機擊落「中國間諜氣球」。事後中方澄清是民用氣象氣球，中國外交部、國防部陸續發聲明抗議。中國外交部副部長謝鋒奉命代表中國政府，就美方武力襲擊中國民用無人飛艇向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉。

ET快訊
快訊／抓到了！「三峽球棒隊」砸爛車玻璃洩憤
桃市基層不滿「要掛識別證」？　議員怒：做不下去就換民間企業
還有餘震！大樓眼前瞬間崩塌　眾人嚇瘋狂奔
獨／鹽水蜂炮出事影片曝　10多人著火：水啦！
世界遺產毀了！　震垮畫面曝
這縣市10天撞死7人！　警局長奔廟參拜：求平安

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

以為經痛！16歲少女痛到性格大變　就醫驚見「腹中藏10cm物體」

6歲弟溫泉飯店「玩泡泡」被電死！　父淚：送醫瞳孔都散了...

提議吃火鍋老公拒絕！她暴怒突跳車　下秒「顱腦撞地」慘死

陸痛批擊落氣球是「反應過度！」　毛寧：美方不要沒完沒了

拉美上空發現第2顆中國氣球！　陸外交部證實：民用性質沒有威脅

星雲法師促成「千年北齊佛首」回歸原寺　流落海外20年如小說情節

雙胞胎女嬰「胸骨連到肋骨」接受分離手術　14年後現狀曝

偷拍妻沿途吃睡780公里　專心撕咬大雞腿「無視」開車餓肚夫

錯過出口！駕駛高速公路「快車道急剎車」　引爆49車連環撞16人亡

「成年人有權利當廢物」　陸奇葩專家挨轟「為何你不躺平？」

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

兄妹互拿蔥油餅皮甩臉　含水憋笑→對視秒噴XD

渡邊直美「激瘦20公斤」現身台北！　「台灣食物最好吃」大推這一味

農場鴕鳥不捨客人離去　衝清水橋當路霸狂追車

逛壽山動物園遭猴子軍洗劫　霸佔推車、搜包還齜牙回瞪

歐告爬沙發偷吃奴才晚餐　他轉身見雞肉全清空傻眼

以為經痛！16歲少女痛到性格大變　就醫驚見「腹中藏10cm物體」

6歲弟溫泉飯店「玩泡泡」被電死！　父淚：送醫瞳孔都散了...

提議吃火鍋老公拒絕！她暴怒突跳車　下秒「顱腦撞地」慘死

陸痛批擊落氣球是「反應過度！」　毛寧：美方不要沒完沒了

拉美上空發現第2顆中國氣球！　陸外交部證實：民用性質沒有威脅

星雲法師促成「千年北齊佛首」回歸原寺　流落海外20年如小說情節

雙胞胎女嬰「胸骨連到肋骨」接受分離手術　14年後現狀曝

偷拍妻沿途吃睡780公里　專心撕咬大雞腿「無視」開車餓肚夫

錯過出口！駕駛高速公路「快車道急剎車」　引爆49車連環撞16人亡

「成年人有權利當廢物」　陸奇葩專家挨轟「為何你不躺平？」

一周內3波冷空氣襲台！冷氣團報到「低溫14°C↓」時間曝

凝聚中華隊士氣　王威晨準備「Men’s Talk」時間

柴犬莫名狂喘「抖到像地震」　媽帶牠去收驚...踏出宮廟奇蹟發生

小煜帶女友跟爸媽吃飯大爆吵！　女友發怒「直接下車」超尷尬結局曝光

以為經痛！16歲少女痛到性格大變　就醫驚見「腹中藏10cm物體」

距交易大限僅剩4天！湖人搶厄文失利　美媒提4大替代方案

過完年量體重「嚇到尖叫」！　吳玟萱自省犯2忌：胖的速度像音速

台鹽董座換人做！經濟部商業司副司長劉維娟新任代理董事長

你有好好呼吸嗎？沒時間運動靠深呼吸就能舒壓！

快訊／抓到了！「三峽球棒隊」攔貨車砸玻璃　犯案原因曝光

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

大陸熱門新聞

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

弟弟結婚！4姊妹合包35萬給新娘　

扯！助兒抓海鷗塞瓶子　罰金出爐

陸教授鼓吹攻台　留言區翻車：您兒孫先上

遊客手機墜溪谷　景區抽水8小時尋回

新人出場全員驚呆！激似謝霆鋒、莫文蔚

6歲童慘遭鄰居鞭炮扔肉身瞬間引爆！右臂血肉模糊慘截肢

北京連三次抗議美擊落氣球　謝鋒向美使館提出嚴正交涉

3歲小弟玩碰碰車　竟撞到「肝臟破裂」

宋濤首次會面台商「有親和力」　

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

旅美大貓熊「樂樂」死因疑遭虐待？

重機正妹「引擎被加白糖」！男車友犯案被拍下...怒轟她騙吃騙喝

湖南高速49車連環撞！16人慘死、66人受傷

更多熱門

相關新聞

美中「間諜氣球」之爭　外交部：挑釁行徑

美中「間諜氣球」之爭　外交部：挑釁行徑

近日中國高空偵察氣球侵入美國領空，引發熱議，有媒體撰文指高空氣球事件算不上是重大危機，不要被逮到就好，批評外交部日前聲明是為了討好美國、藉機羞辱北京。對此，外交部6日特別發表聲明回應，這種侵犯他國領空的行為是挑釁行徑，特定媒體指稱遭入侵國將氣球擊落是「賠本作秀」，提醒民眾勿落入中國認知戰的陷阱。

胡錫進又放話！放一個氣球「在台灣上空」：警告台獨

胡錫進又放話！放一個氣球「在台灣上空」：警告台獨

中國諜氣球　凝聚美反中情緒

中國諜氣球　凝聚美反中情緒

擊間諜氣球　中國威脅論於美再起

擊間諜氣球　中國威脅論於美再起

北京連三次抗議美擊落氣球　謝鋒向美使館提出嚴正交涉

北京連三次抗議美擊落氣球　謝鋒向美使館提出嚴正交涉

關鍵字：

外交部拉丁美洲毛寧中美氣球

讀者迴響

熱門新聞

星雲「真身封龕」畫面曝　今起7天弟子24小時守靈

全捐了！星雲法師「遺產金額曝光」：這些都不是我的

74歲翁中樂透拋妻「激戰18歲嫩妹」窒息亡

房客秒殺5000元「直接簽2年約」！房東1句神回

星雲生「坐缸」圓寂　若顏面如生將成「肉身佛」

台灣高鐵驚見這一幕　妹子：以為在日本

淫魔富少帶最新作品「重出江湖！」　網見1細節：超猛

土耳其強震恐破千人喪命　官員證實17死

大飛喝醉摔下樓梯「半邊臉全碎」

本想活到80歲就好　星雲85歲預立遺囑

黃曉明、Angelababy瘋傳世紀大復婚！無名指鑽戒掀關注

聖主史丹利實況突現「口ｘ臉」

只休一天炸怨聲　全場哀號：18號又一次！

辣妹「嫌精液超難吃」驚問：能美容？醫揭成分解答了

錯過出口！駕駛「快車道急剎車」引爆49車連環撞

更多

最夯影音

更多
駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車

駕駛不滿被硬插緊貼車尾　下交流道慘遭球棒隊砸車
撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

撒基努兒子喊他：大王，您回來啦！　全場笑翻..父子熬夜偷打電動超鬧

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

77歲爺爺賣特技冰淇淋 大展熟練拋接術吸客！

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

滑冰靜止45度角傾斜！　神人秀月球漫步前空翻

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

全自動造型棉花糖機！　快速做出花朵、愛心形

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面