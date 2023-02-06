拉美上空發現第2顆中國氣球！　陸外交部證實：民用性質沒有威脅

▲中國外交部發言人毛寧。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

中國疑似間諜氣球被美軍機擊落，中美關係再次緊張。中國外交部今（6）日舉行例行記者會，美國防部稱在拉丁美洲上空發現第二個來自中國的氣球。對此，外交部發言人毛寧證實確實有此事，她強調，「經了解核實，有關的這個無人飛艇來自中國，屬民用性質，不會對任何國家造成威脅。」

中國外交部今例行記者會，有外媒記者提問，「美國國防部稱在拉丁美洲上空發現了第二個來自中國的氣球，並且美方稱，在川普時期就有來自中國監控氣球飛到美國？」

毛寧回應稱，關於拉丁美洲上空的氣球，經了解核實，有關的這個無人飛艇來自中國，屬民用性質，用於飛行試驗。受氣候影響，而且自身控制能力有限，飛艇嚴重偏離預定路線，誤入拉美和加勒比上空。

毛寧說，中國是負責任的國家，一貫嚴格遵守國際法，以同有關各方進行通報並妥善處理，不會對任何國家造成任何威脅，各方也都對此表示理解。

中國疑似間諜氣球進入美國領空，美國總統拜登下令F-22戰機擊落「中國間諜氣球」。事後中方澄清是民用氣象氣球，中國外交部、國防部陸續發聲明抗議。中國外交部副部長謝鋒奉命代表中國政府，就美方武力襲擊中國民用無人飛艇向美國駐華使館負責人提出嚴正交涉。