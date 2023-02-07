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社會 社會焦點 保障人權

苗栗弟見一幕火大「揮拐杖砸死親哥」　檢方拒絕幫向法官求情

▲▼老人,拐杖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲苗栗去年7月發生一起人倫悲劇，邱翁持拐杖偷襲砸死親哥，行兇原因讓檢方搖頭...（示意圖／取自pixabay）

記者柯沛辰／綜合報導

苗栗縣84歲邱姓老翁去年7月不滿自己雇用的女移工幫89歲哥哥清洗耕耘機，又想起兄弟倆因祖產爭執，憤而持四腳拐杖從後偷襲，導致哥哥腦出血不治。辯護律師主張超過80歲可減刑，但老翁出庭時避重就輕，犯後態度不佳，加上犯案時辨識或行為能力正常，因此檢方拒絕幫忙向法官求情，近日依《傷害致死罪》將人起訴。

檢方調查，邱翁去年7月11日上午不滿女移工幫哥哥清洗耕耘機，持一支長100公分、1.08公斤的鋁製四腳拐杖，趁哥哥不備，從後猛力揮擊，結果拐杖應聲斷裂，哥哥也當場倒地昏迷，被送往為恭紀念醫院急救，2天後因顱內出血不幸身亡。

被告辯護律師主張，刑法明文規定，犯罪者滿80歲得減輕其刑。不過，檢方認為，規定是考量80歲以上長者可能因生理機能退化，導致辨識行為違法能力或控制行為能力減弱，但調閱監視器畫面，可見被告行兇持拐杖未落地，行走也不用依靠拐杖輔助，且攻擊力道不輕，並無行為能力低下情形。

另外，邱翁在偵查庭避重就輕，說詞反覆，一下稱自己犯案時剛睡醒迷迷糊糊，又稱是女移工幫忙被害人才讓他不滿，甚至強調拐杖本就不是固定的，所以猛擊後才分離。檢方認為，邱翁犯後態度不佳，也未因年齡導致辨識能力、控制能力下降，因此拒絕幫忙求情，近日依傷害致死罪嫌起訴。

 
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