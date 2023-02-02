　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死　　

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市中華路上月31日晚上發生死亡車禍，一名女駕駛開車載著小朋友行經中華路，撞上一名穿越馬路的行人，61歲的女性行人被撞後傷重不治，事故地點燈光昏暗，行人又穿著深色衣服，肇事駕駛沒有酒駕，詳細事故原因有待警方進一步調查。

網路上分享這段事故過程行車紀錄器畫面，女駕駛上月31日晚上開車載著小朋友，行經苗栗縣苗栗市中華路132號前，疑似因為道路燈光昏暗，加上女駕駛和小朋友講話分心，沒有注意到前方一名穿著深色衣服的路人違規穿越馬路，等到撞上了，才尖聲驚叫：「死定了，撞到人了！」，趕緊停車察看，並報警將傷者送醫。

▲▼苗栗市中華路1月31日晚間1名穿著深色衣服行人穿越馬路，遭車輛撞擊，送醫後傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗市中華路1月31日晚間1名穿著深色衣服行人穿越馬路，遭車輛撞擊，送醫後傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方調查，上月31日晚間6點50分許，61歲的萬姓女子在事故地點由東往西步行穿越中華路，遭到由41歲邱姓女駕駛由北往南行駛的自小客車撞擊，頭顱破裂、全身多處擦挫傷及骨折，經送醫後還是傷重不治。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因及肇事責任，有待進一步釐清。

行車紀錄器影片被PO上網路，女童在影片中對媽媽說：「媽媽 我看不清楚。」母親回答：「不是 因為它是垃圾車。」女童又說：「前面停....對不起 我要回家。」接著就傳出一聲巨響，只聽到母親說：「死定了！死定了！撞到人了！撞到人了！」

網友看到影片中一路傳出垃圾車「給愛麗絲」音樂聲，突然碰到一聲撞上人，都嚇一大跳，直呼：「一盞路燈都沒有」、「馬路真的好黑，看不見」、「晚間還是穿亮一點的衣服比較安全」。

警方呼籲，行人穿越馬路應行走行人穿越道，夜間應穿著有反光效果或淺色系系服裝，避免穿著深色衣服。駕車行經視線不良路段應提高警覺並減速慢行。

▲▼苗栗市中華路1月31日晚間1名行人穿著深色衣服穿越馬路，遭車輛撞擊，送醫後傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗市中華路1月31日晚間1名行人穿著深色衣服穿越馬路，遭車輛撞擊，送醫後傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗市中華路1月31日晚間1名行人穿著深色衣服穿越馬路，遭車輛撞擊，送醫後傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲▼苗栗市中華路1月31日晚間1名行人穿著深色衣服穿越馬路，遭車輛撞擊，送醫後傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

ET快訊
快訊／1.1億XD假鈔首度曝光　「地下央行集團」6人聲押獲准
台灣北部「一片紅」！　原因曝光
桃機塔台航警帶槍睡大覺！　飛安掉螺絲嚇死人
白歆惠消失6年「百億富太」近況曝！　曾分手暴瘦成皮包骨
女駕駛尖叫「死定了撞到人」！　行人爆頭慘死
職籃球員外遇女球迷！　模特兒妻揭「鹹濕短訊」崩潰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／1.1億XD假鈔首度曝光　「地下央行集團」6人聲押獲准

保全撿屍女住戶脫內褲襲胸　1原因賠25萬仍要坐牢

翁身價高達8億逃稅千萬遭「解除保單換錢」！起訴欲翻盤均敗訴

北市死亡車禍！行人過馬路突然回頭...害騎士失控撞變電箱身亡

大貨車國道散飛樹葉挨罰1萬2　駕駛辯「自然落下」…法官駁回

敲牆吼叫5小時！旅館報警逮奧客　竟是中風男受困浴缸求救

基隆「雨衣球棒隊」砸店門窗全毀　落網稱行車糾紛報復…警狠打臉

桃機航警塔台值勤帶槍睡大覺！飛安掉螺絲嚇死人　航警局說話了

拿娘家土地幫還賭債　夫竟偷吃趕她出門！法官一看這點秒判離

高雄議員Telegram被盜！朋友「借他10萬元」挨詐　整晚電話狂響

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

出國慶生整架飛機只有他　幸運男意外包機：我是VIP

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

快訊／1.1億XD假鈔首度曝光　「地下央行集團」6人聲押獲准

保全撿屍女住戶脫內褲襲胸　1原因賠25萬仍要坐牢

翁身價高達8億逃稅千萬遭「解除保單換錢」！起訴欲翻盤均敗訴

北市死亡車禍！行人過馬路突然回頭...害騎士失控撞變電箱身亡

大貨車國道散飛樹葉挨罰1萬2　駕駛辯「自然落下」…法官駁回

敲牆吼叫5小時！旅館報警逮奧客　竟是中風男受困浴缸求救

基隆「雨衣球棒隊」砸店門窗全毀　落網稱行車糾紛報復…警狠打臉

桃機航警塔台值勤帶槍睡大覺！飛安掉螺絲嚇死人　航警局說話了

拿娘家土地幫還賭債　夫竟偷吃趕她出門！法官一看這點秒判離

高雄議員Telegram被盜！朋友「借他10萬元」挨詐　整晚電話狂響

財報樂觀、買回400億美元庫藏股　META盤後股價漲近20%

睽違3年！高醫體系疫後訪日「遇10年最強寒流」　暴雪中重啟交流

14歲少年夜闖遊樂園！爬設施遭卡「機械手臂」慘叫...內臟破裂亡

新竹縣府年後人事大地震！6局處首長換人　異動超過1／3

15分鐘到公司「頭期款也輕鬆」　他超滿意！內行見「1條件」絕不買

特斯拉上高速公路「方向盤突掉落」　驚恐畫面曝光！牽車不到1周

今開賣！樂桃3／28開飛「台北－名古屋」單程3090起　去合掌村更方便

烏防長曝：普丁已動員50萬大軍！　最快「24日開戰周年」大舉進攻

超萌水豚寶寶誕生　壽山動物園2月舉辦「線上命名票選」

快訊／1.1億XD假鈔首度曝光　「地下央行集團」6人聲押獲准

萌妹走路霸氣像大姐頭　她站C位爸叔秒變小弟

社會熱門新聞

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

新北「休旅車違停人行道」　警回7字退檢舉

應召女控名醫下藥輪流性侵　真相反轉

低胸妹狂哀求畫面曝！刺青裸男持刀嗆空氣

獨／前教友爆「要求貸款奉獻」是宋達民教會

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

刺青裸男被逮現場曝！女友嚇到手手舉高投降

獨／重機騎士自摔亡身份曝　為建材龍頭前經理

台中港自撞男「倒地看BMW X5燒光」現場曝

即／逢甲刺青裸男摩鐵遭逮

手遊遭破解損失上億　36作弊玩家遭起訴

遭「小玉」換臉變A片女主角　女大生獲賠60萬

更多熱門

相關新聞

基隆球棒隊砸店　被逮稱行車糾紛報復

基隆球棒隊砸店　被逮稱行車糾紛報復

基隆一間電梯工程行，去年12月30日遭不明人士持棒球棍破壞大門玻璃，廖姓老闆報案後，警今(2日)將26歲許男查緝到案，許聲稱與廖有行車糾紛才會下手，不過警方研判是被害人與前股東發生債權糾紛所致。

拿岳家土地還債還趕妻出門　判准離婚理由曝　　

拿岳家土地還債還趕妻出門　判准離婚理由曝　　

應對北韓威脅　美韓舉行今年首場聯合空中軍演

應對北韓威脅　美韓舉行今年首場聯合空中軍演

駱駝狠咬死人影片曝！　監視器還原真相

駱駝狠咬死人影片曝！　監視器還原真相

刺青裸男被逮現場曝！女友嚇到手手舉高投降

刺青裸男被逮現場曝！女友嚇到手手舉高投降

關鍵字：

苗栗過馬路撞死影音

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

踢爆宋先生「假故事帶風向」！　他怒揭內幕點名道歉

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

獨居母猿產子　動物園急追生父

今10:00開搶！日韓機票1499元起

蛋糕吃到肥蒼蠅！2寶媽公審反遭酸

58歲蔡玉真住院！深夜宣布：永遠退出談話性節目

Lisa砸1.8億買豪宅「現金付清」！

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

即／大樂透1.2億一注獨得　獎落台南

「室內脫口罩」今宣布！指揮中心分3狀況鬆綁

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面