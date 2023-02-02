穿深色衣過馬路...遭自小客撞飛「死定了撞到人」　婦爆頭慘死　　

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市中華路上月31日晚上發生死亡車禍，一名女駕駛開車載著小朋友行經中華路，撞上一名穿越馬路的行人，61歲的女性行人被撞後傷重不治，事故地點燈光昏暗，行人又穿著深色衣服，肇事駕駛沒有酒駕，詳細事故原因有待警方進一步調查。

網路上分享這段事故過程行車紀錄器畫面，女駕駛上月31日晚上開車載著小朋友，行經苗栗縣苗栗市中華路132號前，疑似因為道路燈光昏暗，加上女駕駛和小朋友講話分心，沒有注意到前方一名穿著深色衣服的路人違規穿越馬路，等到撞上了，才尖聲驚叫：「死定了，撞到人了！」，趕緊停車察看，並報警將傷者送醫。

▲苗栗市中華路1月31日晚間1名穿著深色衣服行人穿越馬路，遭車輛撞擊，送醫後傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）

警方調查，上月31日晚間6點50分許，61歲的萬姓女子在事故地點由東往西步行穿越中華路，遭到由41歲邱姓女駕駛由北往南行駛的自小客車撞擊，頭顱破裂、全身多處擦挫傷及骨折，經送醫後還是傷重不治。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因及肇事責任，有待進一步釐清。

行車紀錄器影片被PO上網路，女童在影片中對媽媽說：「媽媽 我看不清楚。」母親回答：「不是 因為它是垃圾車。」女童又說：「前面停....對不起 我要回家。」接著就傳出一聲巨響，只聽到母親說：「死定了！死定了！撞到人了！撞到人了！」

網友看到影片中一路傳出垃圾車「給愛麗絲」音樂聲，突然碰到一聲撞上人，都嚇一大跳，直呼：「一盞路燈都沒有」、「馬路真的好黑，看不見」、「晚間還是穿亮一點的衣服比較安全」。

警方呼籲，行人穿越馬路應行走行人穿越道，夜間應穿著有反光效果或淺色系系服裝，避免穿著深色衣服。駕車行經視線不良路段應提高警覺並減速慢行。

▲▼苗栗市中華路1月31日晚間1名行人穿著深色衣服穿越馬路，遭車輛撞擊，送醫後傷重不治。（圖／記者蔡文淵翻攝）